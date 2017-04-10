النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بشعار "نخدمكم عن بعد": كيف عالجت وزارة العدل طلب مواطنة عالقة خارج المملكة؟

120 خدمة عدلية تقدم للمستفيدين عن بعد

نخدمكم عن بعد وفي كل مكان, شعار اتخذته وزارة العدل منهجاً لها منذ صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل, فقد عملت الوزارة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية في القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح, وتعزيز بنيتها الرقمية للتكيف مع العمل عن بعد, ويظهر هذا التمكن, من خلال خدمة مواطنة عالقة في تركيا طلبت معونة وزارة العدل في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وكانت المواطنة قد علّقت على إحدى المحتويات المنشورة في حساب وزارة العدل بتويتر عن إتاحة أكثر من 120 خدمة عدلية, ليبادر التواصل العدلي بالتواصل معها وبحث إمكانية خدمتها, لتوضح أنها مواطنة سعودية في تركيا وتريد إثبات حالة اجتماعية من الدوائر الإنهائية بجدة، حتى تتمكن من العودة سريعاً إلى أرض الوطن.

لتقوم الوزارة من خلال أنظمتها الإلكترونية بمعالجة طلبها وإصدار صك إثبات حالة اجتماعية للمواطنة, التي ثمنت هذا الحرص على خدمتها بتغريدة قالت فيها:" من القلب شُكراً لكم.. مهما قلت لا أوفيكم حقكم، ساعدتموني وشاركتموني همي ومددتم يد العون لي، بارك الله فيكم وجزاكم خيراً ورزقكم سعادة الدارين وسهل لكم أموركم, بحقّ وطني أحقّ أن أفتخر به، وحقّ لنا أن نفخر بكم MojCare@ @MojKsa شكراً لمن تواصل معي وكان عوناً لنا".

وتواصل وزارة العدل سير أعمالها في تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين في مختلف مرافقها العدليّة عن بُعد من خلال بنيتها الرقميّة التي تستخدم أحدث الأنظمة التشغيلية والتطبيقات المتقدمة.

وقدّمت بوابة ناجز najiz.sa خلال 14 يوماً أكثر من ربع مليون خدمة للمستفيدين عن بُعد وهم في منازلهم.

وعملت الوزارة على تجهيز البنية التقنية اللازمة للعمل عن بُعد، حيث نجحت فِرق العمل التقنية وخلال 24 ساعة بتدشين منصة العمل عن بُعد لتمكين الكوادر العدليّة من الدخول لـ(15) نظاماً عن بُعد.

وزارة العدل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بشعار "نخدمكم عن بعد": كيف عالجت وزارة العدل طلب مواطنة عالقة خارج المملكة؟
سبق

نخدمكم عن بعد وفي كل مكان, شعار اتخذته وزارة العدل منهجاً لها منذ صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل, فقد عملت الوزارة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية في القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح, وتعزيز بنيتها الرقمية للتكيف مع العمل عن بعد, ويظهر هذا التمكن, من خلال خدمة مواطنة عالقة في تركيا طلبت معونة وزارة العدل في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وكانت المواطنة قد علّقت على إحدى المحتويات المنشورة في حساب وزارة العدل بتويتر عن إتاحة أكثر من 120 خدمة عدلية, ليبادر التواصل العدلي بالتواصل معها وبحث إمكانية خدمتها, لتوضح أنها مواطنة سعودية في تركيا وتريد إثبات حالة اجتماعية من الدوائر الإنهائية بجدة، حتى تتمكن من العودة سريعاً إلى أرض الوطن.

لتقوم الوزارة من خلال أنظمتها الإلكترونية بمعالجة طلبها وإصدار صك إثبات حالة اجتماعية للمواطنة, التي ثمنت هذا الحرص على خدمتها بتغريدة قالت فيها:" من القلب شُكراً لكم.. مهما قلت لا أوفيكم حقكم، ساعدتموني وشاركتموني همي ومددتم يد العون لي، بارك الله فيكم وجزاكم خيراً ورزقكم سعادة الدارين وسهل لكم أموركم, بحقّ وطني أحقّ أن أفتخر به، وحقّ لنا أن نفخر بكم MojCare@ @MojKsa شكراً لمن تواصل معي وكان عوناً لنا".

وتواصل وزارة العدل سير أعمالها في تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين في مختلف مرافقها العدليّة عن بُعد من خلال بنيتها الرقميّة التي تستخدم أحدث الأنظمة التشغيلية والتطبيقات المتقدمة.

وقدّمت بوابة ناجز najiz.sa خلال 14 يوماً أكثر من ربع مليون خدمة للمستفيدين عن بُعد وهم في منازلهم.

وعملت الوزارة على تجهيز البنية التقنية اللازمة للعمل عن بُعد، حيث نجحت فِرق العمل التقنية وخلال 24 ساعة بتدشين منصة العمل عن بُعد لتمكين الكوادر العدليّة من الدخول لـ(15) نظاماً عن بُعد.

10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
12:52 AM
اخر تعديل
10 إبريل 2020 - 17 شعبان 1441
01:32 AM

بشعار "نخدمكم عن بعد": كيف عالجت وزارة العدل طلب مواطنة عالقة خارج المملكة؟

120 خدمة عدلية تقدم للمستفيدين عن بعد

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
1
2,014

نخدمكم عن بعد وفي كل مكان, شعار اتخذته وزارة العدل منهجاً لها منذ صدور قرار تعليق الحضور لمقرات العمل, فقد عملت الوزارة على إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية في القضاء والتوثيق والتنفيذ والصلح, وتعزيز بنيتها الرقمية للتكيف مع العمل عن بعد, ويظهر هذا التمكن, من خلال خدمة مواطنة عالقة في تركيا طلبت معونة وزارة العدل في ظل هذه الظروف الاستثنائية.

وكانت المواطنة قد علّقت على إحدى المحتويات المنشورة في حساب وزارة العدل بتويتر عن إتاحة أكثر من 120 خدمة عدلية, ليبادر التواصل العدلي بالتواصل معها وبحث إمكانية خدمتها, لتوضح أنها مواطنة سعودية في تركيا وتريد إثبات حالة اجتماعية من الدوائر الإنهائية بجدة، حتى تتمكن من العودة سريعاً إلى أرض الوطن.

لتقوم الوزارة من خلال أنظمتها الإلكترونية بمعالجة طلبها وإصدار صك إثبات حالة اجتماعية للمواطنة, التي ثمنت هذا الحرص على خدمتها بتغريدة قالت فيها:" من القلب شُكراً لكم.. مهما قلت لا أوفيكم حقكم، ساعدتموني وشاركتموني همي ومددتم يد العون لي، بارك الله فيكم وجزاكم خيراً ورزقكم سعادة الدارين وسهل لكم أموركم, بحقّ وطني أحقّ أن أفتخر به، وحقّ لنا أن نفخر بكم MojCare@ @MojKsa شكراً لمن تواصل معي وكان عوناً لنا".

وتواصل وزارة العدل سير أعمالها في تقديم الخدمات العدلية للمستفيدين في مختلف مرافقها العدليّة عن بُعد من خلال بنيتها الرقميّة التي تستخدم أحدث الأنظمة التشغيلية والتطبيقات المتقدمة.

وقدّمت بوابة ناجز najiz.sa خلال 14 يوماً أكثر من ربع مليون خدمة للمستفيدين عن بُعد وهم في منازلهم.

وعملت الوزارة على تجهيز البنية التقنية اللازمة للعمل عن بُعد، حيث نجحت فِرق العمل التقنية وخلال 24 ساعة بتدشين منصة العمل عن بُعد لتمكين الكوادر العدليّة من الدخول لـ(15) نظاماً عن بُعد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,038
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,177
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,823
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,097

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي
مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

مليون سرير طبي.. وسلطة الزوجات خط أحمر

عبدالغني الشيخ
"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

"كورونا" بين الحبة السوداء ومنظمة الصحة

جمعان الكرت
أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

أما آن للمستهتر أن يُردَع؟!!

صالح مطر الغامدي
ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

ناكرو الجميل وعلامة استفهام؟

صالح المسلّم
بالعربي أجمل

بالعربي أجمل

علاء الدين براده
مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

مريم.. نموذج وطني يُحتذى به

ماجد البريكان
دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

دومًا وفي الأزمات.. السعودية الأقوى

خالد الشبانة
تنافس أم تكامل..؟!

تنافس أم تكامل..؟!

علاء الدين براده
صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

صواريخ الحوثي ومأساة الملالي

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة