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منظمة التعاون الإسلامي تُدين الهجمات المسلحة في بوركينا فاسو

عبّرت عن خالص تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء للمصابين

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي -بأشد العبارات- الهجمات المسلحة التي شنها مسلحون ضد قرى ومدنيين في بوركينا فاسو، وأودت بحياة العديد من المدنيين وجرح آخرين.

وعبّرت الأمانة العامة، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو؛ متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الأمانة العامة مجددًا موقفها المبدئي الثابت ضد الإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، ووقوفها مع حكومة وشعب بوركينا فاسو في مواجهة هذه الظاهرة.

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منظمة التعاون الإسلامي تُدين الهجمات المسلحة في بوركينا فاسو
سبق

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي -بأشد العبارات- الهجمات المسلحة التي شنها مسلحون ضد قرى ومدنيين في بوركينا فاسو، وأودت بحياة العديد من المدنيين وجرح آخرين.

وعبّرت الأمانة العامة، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو؛ متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الأمانة العامة مجددًا موقفها المبدئي الثابت ضد الإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، ووقوفها مع حكومة وشعب بوركينا فاسو في مواجهة هذه الظاهرة.

06 يونيو 2021 - 25 شوّال 1442
01:26 PM

منظمة التعاون الإسلامي تُدين الهجمات المسلحة في بوركينا فاسو

عبّرت عن خالص تعازيها لأسر الضحايا متمنية الشفاء للمصابين

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي -بأشد العبارات- الهجمات المسلحة التي شنها مسلحون ضد قرى ومدنيين في بوركينا فاسو، وأودت بحياة العديد من المدنيين وجرح آخرين.

وعبّرت الأمانة العامة، عن خالص تعازيها لأسر الضحايا ولحكومة وشعب بوركينا فاسو؛ متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت الأمانة العامة مجددًا موقفها المبدئي الثابت ضد الإرهاب مهما كانت الدوافع والأسباب، ووقوفها مع حكومة وشعب بوركينا فاسو في مواجهة هذه الظاهرة.

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