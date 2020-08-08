"سُلاف".. الطفلة التي أسرت القلوب بعد إصابتها بفيروس ‫كورونا

نشرت مقطعاً عفوياً لتحيتها لأبيها.. وهذه نصيحتها للصغار

حظي مقطع فيديو لطفلة أصيبت بفيروس كورونا بالإعجاب والانتشار، حيث ظهرت تقدم التحية لوالدها من العزل الصحي المنزلي.

وقد تم تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع؛ نظرًا لما يحمله من معاني الشوق والأبوة في ظل العزل الصحي.

وقالت صاحبة المقطع الطفلة سُلاف الرويزن لقناة الإخبارية من مكة المكرمة: كانت إصابتي بفيروس كورونا خفيفة وبسيطة وشعرت فقط بكحة خفيفة.

وأضافت: نشرت المقطع عفوياً وليس طلبًا للشهرة.

واستدركت بخجل طفولي: لكن عندما زادت المشاهدات حسيت إحساس بها.

وأوضحت أنها أكملت مدة الحجر الصحي، ونصحت الأطفال في مثل سنها بالوقاية من الإصابة بهذا المرض من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالسلوكيات الصحية من خلال التباعد الاجتماعي ومعقم اليدين ولبس الكمامات.