النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة" تعلن تسجيل 1492 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1469 إصابة

"سُلاف".. الطفلة التي أسرت القلوب بعد إصابتها بفيروس ‫كورونا

نشرت مقطعاً عفوياً لتحيتها لأبيها.. وهذه نصيحتها للصغار

حظي مقطع فيديو لطفلة أصيبت بفيروس كورونا بالإعجاب والانتشار، حيث ظهرت تقدم التحية لوالدها من العزل الصحي المنزلي.

وقد تم تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع؛ نظرًا لما يحمله من معاني الشوق والأبوة في ظل العزل الصحي.

وقالت صاحبة المقطع الطفلة سُلاف الرويزن لقناة الإخبارية من مكة المكرمة: كانت إصابتي بفيروس كورونا خفيفة وبسيطة وشعرت فقط بكحة خفيفة.

وأضافت: نشرت المقطع عفوياً وليس طلبًا للشهرة.

واستدركت بخجل طفولي: لكن عندما زادت المشاهدات حسيت إحساس بها.

وأوضحت أنها أكملت مدة الحجر الصحي، ونصحت الأطفال في مثل سنها بالوقاية من الإصابة بهذا المرض من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالسلوكيات الصحية من خلال التباعد الاجتماعي ومعقم اليدين ولبس الكمامات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سُلاف".. الطفلة التي أسرت القلوب بعد إصابتها بفيروس ‫كورونا
سبق

حظي مقطع فيديو لطفلة أصيبت بفيروس كورونا بالإعجاب والانتشار، حيث ظهرت تقدم التحية لوالدها من العزل الصحي المنزلي.

وقد تم تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع؛ نظرًا لما يحمله من معاني الشوق والأبوة في ظل العزل الصحي.

وقالت صاحبة المقطع الطفلة سُلاف الرويزن لقناة الإخبارية من مكة المكرمة: كانت إصابتي بفيروس كورونا خفيفة وبسيطة وشعرت فقط بكحة خفيفة.

وأضافت: نشرت المقطع عفوياً وليس طلبًا للشهرة.

واستدركت بخجل طفولي: لكن عندما زادت المشاهدات حسيت إحساس بها.

وأوضحت أنها أكملت مدة الحجر الصحي، ونصحت الأطفال في مثل سنها بالوقاية من الإصابة بهذا المرض من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالسلوكيات الصحية من خلال التباعد الاجتماعي ومعقم اليدين ولبس الكمامات.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
04:23 PM

"سُلاف".. الطفلة التي أسرت القلوب بعد إصابتها بفيروس ‫كورونا

نشرت مقطعاً عفوياً لتحيتها لأبيها.. وهذه نصيحتها للصغار

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
2
10,487

حظي مقطع فيديو لطفلة أصيبت بفيروس كورونا بالإعجاب والانتشار، حيث ظهرت تقدم التحية لوالدها من العزل الصحي المنزلي.

وقد تم تداول المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع؛ نظرًا لما يحمله من معاني الشوق والأبوة في ظل العزل الصحي.

وقالت صاحبة المقطع الطفلة سُلاف الرويزن لقناة الإخبارية من مكة المكرمة: كانت إصابتي بفيروس كورونا خفيفة وبسيطة وشعرت فقط بكحة خفيفة.

وأضافت: نشرت المقطع عفوياً وليس طلبًا للشهرة.

واستدركت بخجل طفولي: لكن عندما زادت المشاهدات حسيت إحساس بها.

وأوضحت أنها أكملت مدة الحجر الصحي، ونصحت الأطفال في مثل سنها بالوقاية من الإصابة بهذا المرض من خلال التقيد بالإجراءات الاحترازية والوقائية والالتزام بالسلوكيات الصحية من خلال التباعد الاجتماعي ومعقم اليدين ولبس الكمامات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,740
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,189
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,978
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,471

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

هل نتعلم القيادة من النساء؟

هل نتعلم القيادة من النساء؟

عبدالرحمن المرشد
أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

أكثر من ٦ ملايين.. معلقين!!

حواء القرني
اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة