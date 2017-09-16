"فيصل بن بندر" يطلع على برامج التدريب والتوظيف المقدمة إلى الشباب

خلال استقباله رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض

استقبل أمير منطقة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، بمكتبه في قصر الحكم، الاثنين, رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، عجلان العجلان، وأعضاء المجلس وأمين عام الغرفة.

واستعرض "العجلان" خلال اللقاء تقرير إنجازات خدمات وفعاليات وأنشطة الغرفة، تضمن اللقاءات والدارسات التي أنجزتها الغرفة خلال العام الجاري.

كما تضمن التقرير إنجازات الخدمات الإلكترونية وبرامج التدريب والتوظيف التي تقدمها الغرفة للشباب، حيث أسهمت الغرفة خلال العام الجاري 2019م، في تدريب أكثر من 27 ألف شاب وشابة عبر مبادرة الغرفة للتدريب المجاني.

واستعرض التقرير لقاءات الطاولة المستديرة التي استضافت خلالها الغرفة عددًا من الوزراء، وجهود الغرفة في تنمية الأعمال بالمحافظات, ومسيرة منتدى الرياض الاقتصادي, ومشاريع الغرفة الحالية والمستقبلية، وجهود الغرفة في المشاركة في أعمال التحضير لاستضافة المملكة لأعمال G20 مع الجهات المعنية.

ونوه أمير منطقة الرياض، بجهود الغرفة وأعمالها في خدمة قطاع الأعمال ومجتمع الرياض, مؤكدًا أهمية دور الغرفة في تعزيز وتهيئة البيئة الاستثمارية بالرياض.

من جهته، أشاد "العجلان" بما تجده غرفة الرياض وأنشطتها من اهتمام ودعم من أمير المنطقة, مؤكدًا حرص الغرفة على الإسهام في تعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -.