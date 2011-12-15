النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 88 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 76 خلال الـ24 ساعة الماضية

افتتاح مستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله بحضور أمير المنطقة ونائبه ووزير الصحة

استمع لشرح مفصل من وزير الصحة عن التجهيزات الطبية والأعمال التطويرية

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، العمل بمستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله، بقيمة إجمالية بلغت 158.904.048 ريالًا، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وفور وصوله، قام أمير منطقة جازان بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، وتجوّل وسمو نائبه والحضور على أقسام المستشفى.

واستمع أمير المنطقة من وزير الصحة ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن الحربي لشرح مفصل عن المستشفى الذي يضم 24 عيادة منها 3 عيادات تخصصية، وما يتوافر به من تجهيزات طبية وكودار بشرية مؤهلة، والأعمال التطويرية والتأهيلية التي أسهمت في زيادة مساحة المستشفى بنسبة 40% عن مساحته السابقة وزيادة عدد الأسرّة من 100 سرير إلى 200 سرير وزيادة الأسرّة بقسم العناية المركزة إلى 21 سريراً، وفي قسم الطوارئ إلى 31 سريراً، واستحداث وقسم العناية المركزة لحديثي الولادة بواقع 34 سريراً، وزيادة غرف العمليات بواقع 6 غرف، إضافةً للأقسام الطبية المساعِدة التي تشمل المختبر والصيدلية والأشعة والمجهزة جميعها وفق أحدث وأفضل التجهيزات الطبية.

وأعرب أمير منطقة جازان عن سعادته بتدشين المستشفى، وما يشتمل عليه من عيادات وأقسام، وما اطلع عليه من تجهيزات، واستمع له عن الخدمات الطبية التي سيقدمها المستشفى لأبناء المنطقة والمقيمين بها، ووجّه بتقديم كل ما يضمن توفير أفضل الخدمات لهم؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
افتتاح مستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله بحضور أمير المنطقة ونائبه ووزير الصحة
سبق

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، العمل بمستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله، بقيمة إجمالية بلغت 158.904.048 ريالًا، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وفور وصوله، قام أمير منطقة جازان بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، وتجوّل وسمو نائبه والحضور على أقسام المستشفى.

واستمع أمير المنطقة من وزير الصحة ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن الحربي لشرح مفصل عن المستشفى الذي يضم 24 عيادة منها 3 عيادات تخصصية، وما يتوافر به من تجهيزات طبية وكودار بشرية مؤهلة، والأعمال التطويرية والتأهيلية التي أسهمت في زيادة مساحة المستشفى بنسبة 40% عن مساحته السابقة وزيادة عدد الأسرّة من 100 سرير إلى 200 سرير وزيادة الأسرّة بقسم العناية المركزة إلى 21 سريراً، وفي قسم الطوارئ إلى 31 سريراً، واستحداث وقسم العناية المركزة لحديثي الولادة بواقع 34 سريراً، وزيادة غرف العمليات بواقع 6 غرف، إضافةً للأقسام الطبية المساعِدة التي تشمل المختبر والصيدلية والأشعة والمجهزة جميعها وفق أحدث وأفضل التجهيزات الطبية.

وأعرب أمير منطقة جازان عن سعادته بتدشين المستشفى، وما يشتمل عليه من عيادات وأقسام، وما اطلع عليه من تجهيزات، واستمع له عن الخدمات الطبية التي سيقدمها المستشفى لأبناء المنطقة والمقيمين بها، ووجّه بتقديم كل ما يضمن توفير أفضل الخدمات لهم؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة.

15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
03:42 PM
اخر تعديل
15 ديسمبر 2021 - 11 جمادى الأول 1443
05:50 PM

افتتاح مستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله بحضور أمير المنطقة ونائبه ووزير الصحة

استمع لشرح مفصل من وزير الصحة عن التجهيزات الطبية والأعمال التطويرية

A A A
فهد كاملي - جازان
2
1,787

دشن الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم، العمل بمستشفى جازان العام بعد إعادة تأهيله، بقيمة إجمالية بلغت 158.904.048 ريالًا، بحضور الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، ووزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل.

وفور وصوله، قام أمير منطقة جازان بإزاحة الستار عن اللوحة التذكارية، وتجوّل وسمو نائبه والحضور على أقسام المستشفى.

واستمع أمير المنطقة من وزير الصحة ومدير عام الشؤون الصحية بجازان عبدالرحمن الحربي لشرح مفصل عن المستشفى الذي يضم 24 عيادة منها 3 عيادات تخصصية، وما يتوافر به من تجهيزات طبية وكودار بشرية مؤهلة، والأعمال التطويرية والتأهيلية التي أسهمت في زيادة مساحة المستشفى بنسبة 40% عن مساحته السابقة وزيادة عدد الأسرّة من 100 سرير إلى 200 سرير وزيادة الأسرّة بقسم العناية المركزة إلى 21 سريراً، وفي قسم الطوارئ إلى 31 سريراً، واستحداث وقسم العناية المركزة لحديثي الولادة بواقع 34 سريراً، وزيادة غرف العمليات بواقع 6 غرف، إضافةً للأقسام الطبية المساعِدة التي تشمل المختبر والصيدلية والأشعة والمجهزة جميعها وفق أحدث وأفضل التجهيزات الطبية.

وأعرب أمير منطقة جازان عن سعادته بتدشين المستشفى، وما يشتمل عليه من عيادات وأقسام، وما اطلع عليه من تجهيزات، واستمع له عن الخدمات الطبية التي سيقدمها المستشفى لأبناء المنطقة والمقيمين بها، ووجّه بتقديم كل ما يضمن توفير أفضل الخدمات لهم؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,552
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,749
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,472
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,412

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد
تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

تكره بعض المشاهير وتتابعهم..!!

ماجد الحربي
جشع التجار والبضاعة المزيفة

جشع التجار والبضاعة المزيفة

عبدالغني الشيخ
التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

التطوُّع مَعْلم من معالم التحضر الاجتماعي!!

عبدالمحسن الحارثي
السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

السمعة الحسنة.. رأس المال الحقيقي

ماجد آل حسنه
عام جديد.. فصل غريب

عام جديد.. فصل غريب

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة