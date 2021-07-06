السعودية تؤكد دعمها ومساندتها لمصر والسودان في المحافظة على حقوقهما المائية

دعت المجتمع الدولي لتكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث

أكدت المملكة العربية السعودية استمرار دعمها ومساندتها لجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان في المحافظة على حقوقهما المائية المشروعة، وتجدد تأكيدها على أهمية استقرار الأمن المائي لكل من مصر والسودان والعالم العربي والقارة الإفريقية.

وفي هذا الإطار، فإن المملكة تدعم جهود جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان لاحتواء تلك الأزمة ومطالباتهما بحلها وفقاً لقواعد القانون الدولي، كما تدعم التحركات الدولية الرامية إلى إيجاد حل ملزم لإنهائها.

ودعت المملكة المجتمع الدولي إلى تكثيف الجهود لإيجاد آلية واضحة لبدء التفاوض بين الدول الثلاث (مصر والسودان وأثيوبيا) للخروج من تلك الأزمة بما يتوافق مع مصالحهم ومصالح دول حوض النيل، ومستقبل شعوب المنطقة وفق رعاية دولية، وبالتوافق مع الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية.