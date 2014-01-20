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فتح باب التسجيل في حركة النقل الداخلي للإداريين والإداريات في الرياض

لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية للعام الدراسي الحالي وعبر موقع الإدارة

فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم الأحد 1440/5/14هـ باب تحديث البيانات وتسجيل رغبات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية للعام الدراسي الحالي عبر موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (بوابة الرياض التعليمية) بالدخول على شؤون المعلمين ثم تحديث البيانات والنقل الداخلي.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري قائلاً: إن عملية تحديث البيانات وتسجيل الرغبات متاح الآن لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية عبر موقع تعليم الرياض، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت خطة إجرائية وزمنية لحركة النقل الداخلي، مؤكداً أهمية تبليغ جميع شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية بالتعميم الخاص بذلك وبالجدول الزمني للتحديث والتسجيل في حركة النقل الداخلي، مبيناً أن الرئيس المباشر مسؤول مسؤولية مباشرة عن تحديث البيانات والاحتفاظ باستمارات طلب النقل للرجوع إليها عند الحاجة.

وبين مدير شؤون المعلمين محمد آل حسين أن شؤون المعلمين خصص بريداً للرد على الاستفسارات للبنين والبنات وهو للبنين (teacher­_support@riyadhedu.gov.sa) للبنات (fteacher­_support@riyadhedu.gov.sa

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فتح باب التسجيل في حركة النقل الداخلي للإداريين والإداريات في الرياض
سبق

فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم الأحد 1440/5/14هـ باب تحديث البيانات وتسجيل رغبات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية للعام الدراسي الحالي عبر موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (بوابة الرياض التعليمية) بالدخول على شؤون المعلمين ثم تحديث البيانات والنقل الداخلي.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري قائلاً: إن عملية تحديث البيانات وتسجيل الرغبات متاح الآن لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية عبر موقع تعليم الرياض، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت خطة إجرائية وزمنية لحركة النقل الداخلي، مؤكداً أهمية تبليغ جميع شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية بالتعميم الخاص بذلك وبالجدول الزمني للتحديث والتسجيل في حركة النقل الداخلي، مبيناً أن الرئيس المباشر مسؤول مسؤولية مباشرة عن تحديث البيانات والاحتفاظ باستمارات طلب النقل للرجوع إليها عند الحاجة.

وبين مدير شؤون المعلمين محمد آل حسين أن شؤون المعلمين خصص بريداً للرد على الاستفسارات للبنين والبنات وهو للبنين (teacher­_support@riyadhedu.gov.sa) للبنات (fteacher­_support@riyadhedu.gov.sa

20 يناير 2019 - 14 جمادى الأول 1440
02:23 PM

فتح باب التسجيل في حركة النقل الداخلي للإداريين والإداريات في الرياض

لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية للعام الدراسي الحالي وعبر موقع الإدارة

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
0
911

فتحت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض اليوم الأحد 1440/5/14هـ باب تحديث البيانات وتسجيل رغبات النقل الداخلي لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية للعام الدراسي الحالي عبر موقع الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض (بوابة الرياض التعليمية) بالدخول على شؤون المعلمين ثم تحديث البيانات والنقل الداخلي.

وأوضح مساعد المدير العام للشؤون المدرسية الدكتور حمدان العمري قائلاً: إن عملية تحديث البيانات وتسجيل الرغبات متاح الآن لشاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية عبر موقع تعليم الرياض، مشيراً إلى أن الإدارة وضعت خطة إجرائية وزمنية لحركة النقل الداخلي، مؤكداً أهمية تبليغ جميع شاغلي وشاغلات الوظائف الإدارية بالتعميم الخاص بذلك وبالجدول الزمني للتحديث والتسجيل في حركة النقل الداخلي، مبيناً أن الرئيس المباشر مسؤول مسؤولية مباشرة عن تحديث البيانات والاحتفاظ باستمارات طلب النقل للرجوع إليها عند الحاجة.

وبين مدير شؤون المعلمين محمد آل حسين أن شؤون المعلمين خصص بريداً للرد على الاستفسارات للبنين والبنات وهو للبنين (teacher­_support@riyadhedu.gov.sa) للبنات (fteacher­_support@riyadhedu.gov.sa

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