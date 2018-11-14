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وزارة العدل تعلن أسماء 22 مرشحة لوظائف نسائية

دعتهن إلى دخول البوابة الإلكترونية وطبع بطاقة الترشيح

أعلنت وزارة العدل أسماء 22 مرشحة ممن تقدمن للمسابقة الوظيفية النسائية لوظائف "باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى" على المرتبة الثامنة.
ودعت الوزارة المتقدمات اللاتي تم ترشيحهن إلى ضرورة الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa، للاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.
وأكدت الوزارة على المتقدمات أهمية مراجعة فرع الوزارة في المنطقة التي تقدمن لها بطلب الوظيفة ومعهن بطاقة الترشيح لاستكمال مسوغات التعيين خلال مدة أسبوع ابتداءً من اليوم.
وأشارت إلى أن من لم تتقدم خلال هذه المدة فسيُعتبر ذلك عدولاً منها عن التعيين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزارة العدل تعلن أسماء 22 مرشحة لوظائف نسائية
سبق

أعلنت وزارة العدل أسماء 22 مرشحة ممن تقدمن للمسابقة الوظيفية النسائية لوظائف "باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى" على المرتبة الثامنة.
ودعت الوزارة المتقدمات اللاتي تم ترشيحهن إلى ضرورة الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa، للاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.
وأكدت الوزارة على المتقدمات أهمية مراجعة فرع الوزارة في المنطقة التي تقدمن لها بطلب الوظيفة ومعهن بطاقة الترشيح لاستكمال مسوغات التعيين خلال مدة أسبوع ابتداءً من اليوم.
وأشارت إلى أن من لم تتقدم خلال هذه المدة فسيُعتبر ذلك عدولاً منها عن التعيين.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
02:08 PM

وزارة العدل تعلن أسماء 22 مرشحة لوظائف نسائية

دعتهن إلى دخول البوابة الإلكترونية وطبع بطاقة الترشيح

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
1
4,204

أعلنت وزارة العدل أسماء 22 مرشحة ممن تقدمن للمسابقة الوظيفية النسائية لوظائف "باحثة اجتماعية، باحثة شرعية، باحثة قانونية، مساعدة إدارية، ومطورة برامج أولى" على المرتبة الثامنة.
ودعت الوزارة المتقدمات اللاتي تم ترشيحهن إلى ضرورة الدخول على بوابة الوزارة الإلكترونية www.moj.gov.sa، للاستعلام عن النتيجة وطباعة بطاقة الترشيح.
وأكدت الوزارة على المتقدمات أهمية مراجعة فرع الوزارة في المنطقة التي تقدمن لها بطلب الوظيفة ومعهن بطاقة الترشيح لاستكمال مسوغات التعيين خلال مدة أسبوع ابتداءً من اليوم.
وأشارت إلى أن من لم تتقدم خلال هذه المدة فسيُعتبر ذلك عدولاً منها عن التعيين.

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