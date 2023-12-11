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“الهلال" يقدم عرضاً رسمياً لضم "عموري"

قالت إذاعة "ufm” إن إدارة نادي الهلال، تقدمت بعرض رسمي لنظيرتها في العين الإماراتي لضم اللاعب عموري.


وحسب ما نقلت الإذاعة فإن عرض إدارة الهلال لنظيرتها في العين الإماراتي تضمن استعارة اللاعب مدة ستة أشهر .

وأوضحت الإذاعة أن إدارة الهلال في انتظار الرد العيناوي الذي لم يصلها حتى الآن .

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن مدرب الهلال، دياز قد أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع عموري كبديل للاعب نواف العابد المتوقع غيابه مدة بسبب إصابته وسفره للخارج لإجراء جراحة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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“الهلال" يقدم عرضاً رسمياً لضم "عموري"
سبق

قالت إذاعة "ufm” إن إدارة نادي الهلال، تقدمت بعرض رسمي لنظيرتها في العين الإماراتي لضم اللاعب عموري.


وحسب ما نقلت الإذاعة فإن عرض إدارة الهلال لنظيرتها في العين الإماراتي تضمن استعارة اللاعب مدة ستة أشهر .

وأوضحت الإذاعة أن إدارة الهلال في انتظار الرد العيناوي الذي لم يصلها حتى الآن .

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن مدرب الهلال، دياز قد أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع عموري كبديل للاعب نواف العابد المتوقع غيابه مدة بسبب إصابته وسفره للخارج لإجراء جراحة.

11 ديسمبر 2017 - 23 ربيع الأول 1439
11:38 PM

“الهلال" يقدم عرضاً رسمياً لضم "عموري"

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محمد السيّد - الرياض
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قالت إذاعة "ufm” إن إدارة نادي الهلال، تقدمت بعرض رسمي لنظيرتها في العين الإماراتي لضم اللاعب عموري.


وحسب ما نقلت الإذاعة فإن عرض إدارة الهلال لنظيرتها في العين الإماراتي تضمن استعارة اللاعب مدة ستة أشهر .

وأوضحت الإذاعة أن إدارة الهلال في انتظار الرد العيناوي الذي لم يصلها حتى الآن .

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن مدرب الهلال، دياز قد أوصى إدارة ناديه بالتعاقد مع عموري كبديل للاعب نواف العابد المتوقع غيابه مدة بسبب إصابته وسفره للخارج لإجراء جراحة.

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