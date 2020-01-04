"مدني جازان" تدعو إلى توخي الحذر بالتزامن مع التقلبات الجوية

"الأرصاد" تنبّه من سحب رعدية ممطرة ورياح حتى الساعة 6 مساءً

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول، واتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ،اليوم، تنبيهاً من تكوُّن سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية على منطقة جازان.

وتشمل الحالة مدينة جيزان ومحافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والداير، والدرب، والطوال، وبيش، وصامطة، وضمد، وفرسان، وفيفا، وهروب، وتستمر حتى الساعة السادسة مساءً.