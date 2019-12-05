فيديو.. كيف يطفئ إندونيسي النار على الملابس بيديه العاريتين؟

لا تجربها.. ولكن استخدمها في حالة الضرورة

لا يُنصح بأن تجرب ما يحدث في هذا الفيديو، لكن استخدمه في حالة الضرورة فقط، حيث كشف شريط عن طريقة لإطفاء النيران بيدين عاريتين عند اشتعالها في ملابس أي شخص، ولكن من يقوم بها عضو مدرب بفريق الدفاع المدني الإندونيسي.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، واضح أن الفيديو تعليمي، يركز على كيفية التصرف عند اشتعال النيران في ملابس أي شخص.

وفي بداية الشريط يظهر جندي وهو يرتدي ملابس الدفاع المدني الإندونيسي، وقد اشتعلت النيران على طول ذراعه الأيمن، فيحاول إطفاءها بيده دون جدوى، وهنا يتدخل زميله ويضع كفي يديه على الذراع المشتعلة وهما مفرودتان ومتلاصقتان، ثم يسحب الكفين بقوة وسرعة ماراً بشدة على النيران فتنطفئ، ثم يكرر نفس العملية على الذراع وبعدها على الساق.

ولكن عندما يجربها على الصدر، يطالب زميله المشتعلة ملابسه بإبراز صدره إلى الأمام وأعلى وإعادة رأسه إلى الخلف، حتى يتجنب وصول النار إلى الوجه، ووضع يده على كتفه لتحميه أولاً، ثم يستخدم يده لإطفاء النيران.

وبعدها يعود الجنود إلى الطريقة المعروفة في إطفاء الحريق عن الجسم، بالرقاد على الأرض وكتم النيران سواء في الصدر أو الظهر، حتى تخبو.