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خادم الحرمين يستقبل الرئيس العراقي ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الرئيس العراقي برهم صالح رئيس، كما كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وقد أجريت للرئيس العراقي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني للبلدين.

بعد ذلك صافح الرئيس العراقي مستقبليه: مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني خالد بن عبدالعزيز بن عياف، ورئيس مجلس الشورى، وعدد من الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية. كما صافح خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الوفد الرسمي المرافق لرئيس العراق.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس العراقي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس العراقي.

حضر الاستقبال: خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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خادم الحرمين يستقبل الرئيس العراقي ويقيم مأدبة غداء تكريماً له
سبق

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الرئيس العراقي برهم صالح رئيس، كما كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وقد أجريت للرئيس العراقي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني للبلدين.

بعد ذلك صافح الرئيس العراقي مستقبليه: مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني خالد بن عبدالعزيز بن عياف، ورئيس مجلس الشورى، وعدد من الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية. كما صافح خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الوفد الرسمي المرافق لرئيس العراق.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس العراقي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس العراقي.

حضر الاستقبال: خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.

18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
04:35 PM
اخر تعديل
18 نوفمبر 2018 - 10 ربيع الأول 1440
05:05 PM

خادم الحرمين يستقبل الرئيس العراقي ويقيم مأدبة غداء تكريماً له

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- في قصر اليمامة بالرياض اليوم، الرئيس العراقي برهم صالح رئيس، كما كان في استقباله أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز.

وقد أجريت للرئيس العراقي مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلام الوطني للبلدين.

بعد ذلك صافح الرئيس العراقي مستقبليه: مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ووزير الحرس الوطني خالد بن عبدالعزيز بن عياف، ورئيس مجلس الشورى، وعدد من الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية. كما صافح خادم الحرمين الشريفين -أيده الله- الوفد الرسمي المرافق لرئيس العراق.

عقب ذلك صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس العراقي إلى صالة الاستقبال الرئيسة بالديوان الملكي، حيث صافح أصحاب السمو الأمراء، وأصحاب المعالي، وكبار المسؤولين. وقد أقام خادم الحرمين الشريفين مأدبة غداء تكريماً للرئيس العراقي.

حضر الاستقبال: خالد بن فهد بن خالد، والأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير تركي الفيصل بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي، والأمير مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز، والأمير خالد بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سعود الكبير، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن عبدالله بن ثنيان، والأمير الدكتور فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير مشاري بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز، الأمير نواف بن محمد بن عبدالله، والأمير عبدالعزيز بن فهد بن سعد، والأمير الدكتور عبدالرحمن بن سلمان بن محمد، والأمير الدكتور تركي بن سعود بن محمد رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والأمير أحمد بن عبدالله بن عبدالرحمن محافظ الدرعية، والأمير عبدالعزيز بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سعود بن خالد، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير منصور بن ثنيان بن محمد، والأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير فهد بن سعد بن فيصل، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة، والأمير سعود بن عبدالرحمن بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير نواف بن نايف بن عبدالعزيز والأمير سعود بن سلمان بن عبدالعزيز، والأمير سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير عبدالمجيد بن عبدالإله بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن عبدالله بن عبدالعزيز.

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