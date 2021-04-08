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مع احترام الخصوصية.. آبل تطلق Find My للعثور على الهواتف المفقودة

عملية مشفرة بشكل يجعل المستخدم فقط هو من يعرف مكان الجهاز

أطلقت شركة آبل، أمس الأربعاء، تطبيقًا جديدًا يمكّن المستخدمين عبر العالم من العثور على أجهزتهم المفقودة حتى لو لم تكن من أجهزة آبل؛ بما في ذلك السماعات والدراجات الإلكترونية.

وتُمَكّن خاصية "فايند ماي" (Find My) من تتبع الأجهزة المفقودة بشكل يتم معه احترام الخصوصية، وسيتم إصدار أول المنتجات التي تعمل بالتطبيق الأسبوع المقبل؛ وفق "قناة الحرة".

وأعلنت الشركة عن التطبيق الصيفَ الماضي في مؤتمر التطوير السنوي لآبل، ويُبنى على خدمة موجودة تسمى Find My iPhone، المستخدمة للعثور على الهواتف من تصنيع الشركة.

وتأمل الشركة أن يكون التطبيق ميزة مفيدة لعملائها تجعلهم يُحجمون عن التوجه إلى أجهزة Android المنافسة.

وتستخدم تقنية Find My إشارات Bluetooth اللاسلكية لأجهزة Apple لإنشاء شبكة من الأجهزة التي تبحث عن العناصر المفقودة.

وقالت الشركة: إن العملية مشفرة من طرف إلى طرف بشكل يجعل المستخدم فقط هو من يعرف مكان الجهاز المفقود؛ إلا أن التطبيق يواجه دعاوى قضائية من شركة "تايل" والشركات الأخرى التي تبيع منتجات منافسة.

ورفعت "تايل" دعوى قضائية ضد آبل أمام الاتحاد الأوروبي وأمام مجموعة الصناعة التي تنتقد أبل.

وفي يناير 2020، أدلت المستشارة العامة لـ"تايل"، كريستين دارو، بشهادتها في جلسة استماع في الكونجرس، اتهمت فيها شركة آبل باستخدام قوتها السوقية لحرمان منتجات "تايل"؛ بما في ذلك إضافة نوافذ منبثقة إلى برامج أيفون تطلب من المستخدمين الموافقة بشكل متكرر على السماح لبرنامج "تايل" بالعمل في الخلفية.

واتهمت "تايل" شركة آبل بمضايقة منتجات "تايل" منذ بدئها العمل على التطبيق، وعبّرت آبل عن رفضها لاتهامات الشركة، وقالت إن تطبيقها سيسمح لمنتج "تايل" بالعمل بشكل أفضل.

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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مع احترام الخصوصية.. آبل تطلق Find My للعثور على الهواتف المفقودة
سبق

أطلقت شركة آبل، أمس الأربعاء، تطبيقًا جديدًا يمكّن المستخدمين عبر العالم من العثور على أجهزتهم المفقودة حتى لو لم تكن من أجهزة آبل؛ بما في ذلك السماعات والدراجات الإلكترونية.

وتُمَكّن خاصية "فايند ماي" (Find My) من تتبع الأجهزة المفقودة بشكل يتم معه احترام الخصوصية، وسيتم إصدار أول المنتجات التي تعمل بالتطبيق الأسبوع المقبل؛ وفق "قناة الحرة".

وأعلنت الشركة عن التطبيق الصيفَ الماضي في مؤتمر التطوير السنوي لآبل، ويُبنى على خدمة موجودة تسمى Find My iPhone، المستخدمة للعثور على الهواتف من تصنيع الشركة.

وتأمل الشركة أن يكون التطبيق ميزة مفيدة لعملائها تجعلهم يُحجمون عن التوجه إلى أجهزة Android المنافسة.

وتستخدم تقنية Find My إشارات Bluetooth اللاسلكية لأجهزة Apple لإنشاء شبكة من الأجهزة التي تبحث عن العناصر المفقودة.

وقالت الشركة: إن العملية مشفرة من طرف إلى طرف بشكل يجعل المستخدم فقط هو من يعرف مكان الجهاز المفقود؛ إلا أن التطبيق يواجه دعاوى قضائية من شركة "تايل" والشركات الأخرى التي تبيع منتجات منافسة.

ورفعت "تايل" دعوى قضائية ضد آبل أمام الاتحاد الأوروبي وأمام مجموعة الصناعة التي تنتقد أبل.

وفي يناير 2020، أدلت المستشارة العامة لـ"تايل"، كريستين دارو، بشهادتها في جلسة استماع في الكونجرس، اتهمت فيها شركة آبل باستخدام قوتها السوقية لحرمان منتجات "تايل"؛ بما في ذلك إضافة نوافذ منبثقة إلى برامج أيفون تطلب من المستخدمين الموافقة بشكل متكرر على السماح لبرنامج "تايل" بالعمل في الخلفية.

واتهمت "تايل" شركة آبل بمضايقة منتجات "تايل" منذ بدئها العمل على التطبيق، وعبّرت آبل عن رفضها لاتهامات الشركة، وقالت إن تطبيقها سيسمح لمنتج "تايل" بالعمل بشكل أفضل.

08 إبريل 2021 - 26 شعبان 1442
09:18 AM

مع احترام الخصوصية.. آبل تطلق Find My للعثور على الهواتف المفقودة

عملية مشفرة بشكل يجعل المستخدم فقط هو من يعرف مكان الجهاز

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أطلقت شركة آبل، أمس الأربعاء، تطبيقًا جديدًا يمكّن المستخدمين عبر العالم من العثور على أجهزتهم المفقودة حتى لو لم تكن من أجهزة آبل؛ بما في ذلك السماعات والدراجات الإلكترونية.

وتُمَكّن خاصية "فايند ماي" (Find My) من تتبع الأجهزة المفقودة بشكل يتم معه احترام الخصوصية، وسيتم إصدار أول المنتجات التي تعمل بالتطبيق الأسبوع المقبل؛ وفق "قناة الحرة".

وأعلنت الشركة عن التطبيق الصيفَ الماضي في مؤتمر التطوير السنوي لآبل، ويُبنى على خدمة موجودة تسمى Find My iPhone، المستخدمة للعثور على الهواتف من تصنيع الشركة.

وتأمل الشركة أن يكون التطبيق ميزة مفيدة لعملائها تجعلهم يُحجمون عن التوجه إلى أجهزة Android المنافسة.

وتستخدم تقنية Find My إشارات Bluetooth اللاسلكية لأجهزة Apple لإنشاء شبكة من الأجهزة التي تبحث عن العناصر المفقودة.

وقالت الشركة: إن العملية مشفرة من طرف إلى طرف بشكل يجعل المستخدم فقط هو من يعرف مكان الجهاز المفقود؛ إلا أن التطبيق يواجه دعاوى قضائية من شركة "تايل" والشركات الأخرى التي تبيع منتجات منافسة.

ورفعت "تايل" دعوى قضائية ضد آبل أمام الاتحاد الأوروبي وأمام مجموعة الصناعة التي تنتقد أبل.

وفي يناير 2020، أدلت المستشارة العامة لـ"تايل"، كريستين دارو، بشهادتها في جلسة استماع في الكونجرس، اتهمت فيها شركة آبل باستخدام قوتها السوقية لحرمان منتجات "تايل"؛ بما في ذلك إضافة نوافذ منبثقة إلى برامج أيفون تطلب من المستخدمين الموافقة بشكل متكرر على السماح لبرنامج "تايل" بالعمل في الخلفية.

واتهمت "تايل" شركة آبل بمضايقة منتجات "تايل" منذ بدئها العمل على التطبيق، وعبّرت آبل عن رفضها لاتهامات الشركة، وقالت إن تطبيقها سيسمح لمنتج "تايل" بالعمل بشكل أفضل.

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