"الصحة" تنفي الشائعة المتداولة عن تسجيل حالة كورونا بالدمام
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأنه لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام.
ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
الدمام
"الصحة" تنفي الشائعة المتداولة عن تسجيل حالة كورونا بالدمام
عبدالله البرقاوي
سبق
2020-02-26
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأنه لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام.
ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.
26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
07:29 PM
"الصحة" تنفي الشائعة المتداولة عن تسجيل حالة كورونا بالدمام
أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بأنه لا صحة للتغريدة المزورة المتداولة حول تسجيل إصابة بفيروس كورونا الجديد في الدمام.
ودعت الوزارة الجميع إلى التواصل مع @SaudiMOH937 في حال وجود أي استفسار عن الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية فقط وعدم الانسياق وراء الشائعات.