النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أمير الحدود الشمالية يوجّه بتقديم الرعاية الصحية للطفلين العالقين داخل مركبة

بعد ظهورهما في مقطع متداول.. وطالب بتقرير عاجل بحق المتسببين

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة حالة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير عاجل عن حالتهما.

وشدد أمير الحدود الشمالية على سرعة بدء أعمال وحدة الحماية الأسرية في فرع الوزارة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

كما وجّه الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلين والتأكد من سلامتهما.

أمير الحدود الشمالية

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أمير الحدود الشمالية يوجّه بتقديم الرعاية الصحية للطفلين العالقين داخل مركبة
سبق

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة حالة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير عاجل عن حالتهما.

وشدد أمير الحدود الشمالية على سرعة بدء أعمال وحدة الحماية الأسرية في فرع الوزارة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

كما وجّه الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلين والتأكد من سلامتهما.

11 يوليو 2020 - 20 ذو القعدة 1441
10:45 PM

أمير الحدود الشمالية يوجّه بتقديم الرعاية الصحية للطفلين العالقين داخل مركبة

بعد ظهورهما في مقطع متداول.. وطالب بتقرير عاجل بحق المتسببين

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عرعر
3
11,276

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة حالة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير عاجل عن حالتهما.

وشدد أمير الحدود الشمالية على سرعة بدء أعمال وحدة الحماية الأسرية في فرع الوزارة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

كما وجّه الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلين والتأكد من سلامتهما.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
7,736
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,006
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
23,738
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
43,961

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

لسانك حصانك..

لسانك حصانك..

عبدالغني الشيخ
تبرَّع بقيمة خروف ضيوفك..!

تبرَّع بقيمة خروف ضيوفك..!

حسن آل عمير
الدبلوماسية السعودية

الدبلوماسية السعودية

عبدالسلام المشيطي
آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

آخر القول.. العطاء المستمر اسمه "وينرار"

حسين الحازمي
هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

هل نتحوَّل إلى حرفيين؟

عبدالرحمن المرشد
ما بعد "كورونا"!

ما بعد "كورونا"!

ساير المنيعي
السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

السياحة العلاجية.. استثمار المستقبل

علي آل شرمة
الميت أبقى من الحي..!

الميت أبقى من الحي..!

أحمد عجب
من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

من أسرار الحياة الزوجية السعيدة..!

غسان محمد عسيلان
دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

دور سعودي مؤثر في السياحة الدولية

علي الفالح

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة