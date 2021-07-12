أمير الحدود الشمالية يوجّه بتقديم الرعاية الصحية للطفلين العالقين داخل مركبة

بعد ظهورهما في مقطع متداول.. وطالب بتقرير عاجل بحق المتسببين

وجّه الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم، فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بدراسة حالة الطفلين اللذين ظهرا في مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وإعداد تقرير عاجل عن حالتهما.

وشدد أمير الحدود الشمالية على سرعة بدء أعمال وحدة الحماية الأسرية في فرع الوزارة، والرفع بتوصياتها، وإيجاد الحلول المناسبة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلاً، وتطبيق نظام حماية الطفل ولائحته التنفيذية بحق المتسببين.

كما وجّه الشؤون الصحية بالمنطقة بتقديم الرعاية الصحية اللازمة للطفلين والتأكد من سلامتهما.