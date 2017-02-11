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"المرور": كاميرات ذكية لرصد مخالفي عدم الالتزام بالمسارات قريباً

في إطار خطة توسيع نطاق استخدام التقنية للحد من الحوادث

أكدت الإدارة العامة للمرور تطبيق كاميرات ذكية لرصد مخالفي أنظمة عدم الالتزام بالمسارات على الطرق قريباً، ضمن خطة التوسع في استخدام التقنية للحد من الحوادث.

وقالت الإدارة: ضمن خطة التوسع في استخدام التقنية سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية وعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي: من خلال قاعدة البيانات باشر يظهر أن أكثر من 85% من مسببات حوادث الطرق هي أخطاء بشرية وبالإمكان تلافيها.

جاء ذلك خلال حضوره جلسة بعنوان "إدارة السلامة المرورية"، ‏ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية.

وأضاف "البسامي" أن إدارة المرور مستمرة في تنفيذ الحملات لتوعية قائدي المركبات لخفض معدلات الحوادث المرورية، وتعمل حالياً على المواءمة بين تطبيق النظام وضبط المخالفين وبين تحفيز المتقيدين بقواعد السير من خلال برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي لدى قائدي المركبات.

وأردف: التقنية صنعت الفارق خلال العام 2018م، وساهمت في تعديل سلوك قائدي المركبات، لذا فهي الخيار الأسرع لضبط حركة الطرق.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أجرت في وقت سابق تعديلات جديدة على أنظمة المرور؛ ومن ضمنها جداول المخالفات بفئاتها المختلفة؛ حيث جاء على النحو الآتي:
جدول مخالفات رقم 1: غرامة مالية بين 100 – 150 ريالًا. جدول مخالفات رقم 2: غرامة مالية بين 150 – 300 ريال، بينما جدول مخالفات رقم 3: غرامته المالية بين 300 – 500 ريال، وجدول مخالفات رقم 4 غرامة مالية بين 500 – 900 ريال، وجدول مخالفات رقم 5: غرامة مالية بين 1000 – 2000 ريال، وجدول مخالفات رقم 6: غرامة مالية بين 3000 – 6000 ريال، وجدول مخالفات رقم 7: غرامة مالية بين 5000 – 10000 ريال.

الإدارة العامة للمرور استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المرور": كاميرات ذكية لرصد مخالفي عدم الالتزام بالمسارات قريباً
سبق

أكدت الإدارة العامة للمرور تطبيق كاميرات ذكية لرصد مخالفي أنظمة عدم الالتزام بالمسارات على الطرق قريباً، ضمن خطة التوسع في استخدام التقنية للحد من الحوادث.

وقالت الإدارة: ضمن خطة التوسع في استخدام التقنية سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية وعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي: من خلال قاعدة البيانات باشر يظهر أن أكثر من 85% من مسببات حوادث الطرق هي أخطاء بشرية وبالإمكان تلافيها.

جاء ذلك خلال حضوره جلسة بعنوان "إدارة السلامة المرورية"، ‏ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية.

وأضاف "البسامي" أن إدارة المرور مستمرة في تنفيذ الحملات لتوعية قائدي المركبات لخفض معدلات الحوادث المرورية، وتعمل حالياً على المواءمة بين تطبيق النظام وضبط المخالفين وبين تحفيز المتقيدين بقواعد السير من خلال برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي لدى قائدي المركبات.

وأردف: التقنية صنعت الفارق خلال العام 2018م، وساهمت في تعديل سلوك قائدي المركبات، لذا فهي الخيار الأسرع لضبط حركة الطرق.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أجرت في وقت سابق تعديلات جديدة على أنظمة المرور؛ ومن ضمنها جداول المخالفات بفئاتها المختلفة؛ حيث جاء على النحو الآتي:
جدول مخالفات رقم 1: غرامة مالية بين 100 – 150 ريالًا. جدول مخالفات رقم 2: غرامة مالية بين 150 – 300 ريال، بينما جدول مخالفات رقم 3: غرامته المالية بين 300 – 500 ريال، وجدول مخالفات رقم 4 غرامة مالية بين 500 – 900 ريال، وجدول مخالفات رقم 5: غرامة مالية بين 1000 – 2000 ريال، وجدول مخالفات رقم 6: غرامة مالية بين 3000 – 6000 ريال، وجدول مخالفات رقم 7: غرامة مالية بين 5000 – 10000 ريال.

11 فبراير 2020 - 17 جمادى الآخر 1441
03:28 PM

"المرور": كاميرات ذكية لرصد مخالفي عدم الالتزام بالمسارات قريباً

في إطار خطة توسيع نطاق استخدام التقنية للحد من الحوادث

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قاسم الخبراني - الرياض
25
7,793

أكدت الإدارة العامة للمرور تطبيق كاميرات ذكية لرصد مخالفي أنظمة عدم الالتزام بالمسارات على الطرق قريباً، ضمن خطة التوسع في استخدام التقنية للحد من الحوادث.

وقالت الإدارة: ضمن خطة التوسع في استخدام التقنية سيتم استخدام الكاميرات الذكية لرصد المخالفين للأنظمة المرورية وعدم الالتزام بحدود المسارات المحددة على الطرق.

من جهته، قال مدير الإدارة العامة للمرور اللواء محمد البسامي: من خلال قاعدة البيانات باشر يظهر أن أكثر من 85% من مسببات حوادث الطرق هي أخطاء بشرية وبالإمكان تلافيها.

جاء ذلك خلال حضوره جلسة بعنوان "إدارة السلامة المرورية"، ‏ضمن فعاليات الملتقى والمعرض الدولي الخامس للسلامة المرورية.

وأضاف "البسامي" أن إدارة المرور مستمرة في تنفيذ الحملات لتوعية قائدي المركبات لخفض معدلات الحوادث المرورية، وتعمل حالياً على المواءمة بين تطبيق النظام وضبط المخالفين وبين تحفيز المتقيدين بقواعد السير من خلال برامج ومبادرات تستهدف رفع الوعي لدى قائدي المركبات.

وأردف: التقنية صنعت الفارق خلال العام 2018م، وساهمت في تعديل سلوك قائدي المركبات، لذا فهي الخيار الأسرع لضبط حركة الطرق.

وكانت الإدارة العامة للمرور قد أجرت في وقت سابق تعديلات جديدة على أنظمة المرور؛ ومن ضمنها جداول المخالفات بفئاتها المختلفة؛ حيث جاء على النحو الآتي:
جدول مخالفات رقم 1: غرامة مالية بين 100 – 150 ريالًا. جدول مخالفات رقم 2: غرامة مالية بين 150 – 300 ريال، بينما جدول مخالفات رقم 3: غرامته المالية بين 300 – 500 ريال، وجدول مخالفات رقم 4 غرامة مالية بين 500 – 900 ريال، وجدول مخالفات رقم 5: غرامة مالية بين 1000 – 2000 ريال، وجدول مخالفات رقم 6: غرامة مالية بين 3000 – 6000 ريال، وجدول مخالفات رقم 7: غرامة مالية بين 5000 – 10000 ريال.

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