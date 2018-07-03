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شاهد من "ينبع الصناعية" .. نظام إلكتروني ذكي لإنارة الشوارع والإبلاغ عن الأعطال

يستخدم تكنولوجيا LED التي توفر استهلاك الطاقة بنسبة ٧٠ %  ويتحكم في شدة إضاءتها

أطلقت الهيئة الملكية بينبع، نظاماً إلكترونياً ذكياً لإنارة الشوارع بمدينة ينبع الصناعية، وتقوم فكرة النظام الذكي على استخدام تكنولوجيا LED التي توفر استهلاك الطاقة بنسبة ٧٠ % والتي يتم التحكم في شدة إضاءتها حسب الوقت والحاجة.

ويقوم النظام الإلكتروني بإبلاغ إدارة التحكم بأي عطل فني للتدخل في حينه، فيما يتمكّن النظام من معرفة حالة شبكة الإنارة، وفي حال وجود أيّ عطل يتم تحديد إحداثياته، إضافة إلى إرسال المعلومات كافة عن الطاقة المستهلكة والتقارير ذات العلاقة؛ الأمر الذي من شأنه إدخال مفهوم حديث لإدارة إضاءة الطرق والشوارع، واختصار الوقت اللازم للصيانة وتبسيط العمليات التشغيلية.

يأتي تطبيق هذا النظام الذكي كإحدى مبادرات الهيئة الملكية بينبع لمشروع المدينة الذكية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد من "ينبع الصناعية" .. نظام إلكتروني ذكي لإنارة الشوارع والإبلاغ عن الأعطال
سبق

أطلقت الهيئة الملكية بينبع، نظاماً إلكترونياً ذكياً لإنارة الشوارع بمدينة ينبع الصناعية، وتقوم فكرة النظام الذكي على استخدام تكنولوجيا LED التي توفر استهلاك الطاقة بنسبة ٧٠ % والتي يتم التحكم في شدة إضاءتها حسب الوقت والحاجة.

ويقوم النظام الإلكتروني بإبلاغ إدارة التحكم بأي عطل فني للتدخل في حينه، فيما يتمكّن النظام من معرفة حالة شبكة الإنارة، وفي حال وجود أيّ عطل يتم تحديد إحداثياته، إضافة إلى إرسال المعلومات كافة عن الطاقة المستهلكة والتقارير ذات العلاقة؛ الأمر الذي من شأنه إدخال مفهوم حديث لإدارة إضاءة الطرق والشوارع، واختصار الوقت اللازم للصيانة وتبسيط العمليات التشغيلية.

يأتي تطبيق هذا النظام الذكي كإحدى مبادرات الهيئة الملكية بينبع لمشروع المدينة الذكية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

03 يوليو 2018 - 19 شوّال 1439
09:34 AM

شاهد من "ينبع الصناعية" .. نظام إلكتروني ذكي لإنارة الشوارع والإبلاغ عن الأعطال

يستخدم تكنولوجيا LED التي توفر استهلاك الطاقة بنسبة ٧٠ %  ويتحكم في شدة إضاءتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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7,586

أطلقت الهيئة الملكية بينبع، نظاماً إلكترونياً ذكياً لإنارة الشوارع بمدينة ينبع الصناعية، وتقوم فكرة النظام الذكي على استخدام تكنولوجيا LED التي توفر استهلاك الطاقة بنسبة ٧٠ % والتي يتم التحكم في شدة إضاءتها حسب الوقت والحاجة.

ويقوم النظام الإلكتروني بإبلاغ إدارة التحكم بأي عطل فني للتدخل في حينه، فيما يتمكّن النظام من معرفة حالة شبكة الإنارة، وفي حال وجود أيّ عطل يتم تحديد إحداثياته، إضافة إلى إرسال المعلومات كافة عن الطاقة المستهلكة والتقارير ذات العلاقة؛ الأمر الذي من شأنه إدخال مفهوم حديث لإدارة إضاءة الطرق والشوارع، واختصار الوقت اللازم للصيانة وتبسيط العمليات التشغيلية.

يأتي تطبيق هذا النظام الذكي كإحدى مبادرات الهيئة الملكية بينبع لمشروع المدينة الذكية، وتماشياً مع رؤية المملكة 2030.

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