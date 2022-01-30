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كورونا.. الأردن تسجل 11833 إصابة جديدة و5694 في ليبيا

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت الأردن 11833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1209083 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 1116037 حالة شفاء بعد تسجيل 6309 حالات إضافية، كما سجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13193 حالة.

ليبيا
سجلت ليبيا 5694 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 14 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 425 ألفًا و237 إصابة، فيما وصلت حالات الوفيات 6 آلاف و7 حالات.

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كورونا.. الأردن تسجل 11833 إصابة جديدة و5694 في ليبيا
سبق

سجلت الأردن 11833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1209083 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 1116037 حالة شفاء بعد تسجيل 6309 حالات إضافية، كما سجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13193 حالة.

ليبيا
سجلت ليبيا 5694 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 14 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 425 ألفًا و237 إصابة، فيما وصلت حالات الوفيات 6 آلاف و7 حالات.

30 يناير 2022 - 27 جمادى الآخر 1443
07:03 PM

كورونا.. الأردن تسجل 11833 إصابة جديدة و5694 في ليبيا

خلال الساعات الـ24 الماضية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الأردن 11833 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1209083 إصابة.

وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، أن إجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 1116037 حالة شفاء بعد تسجيل 6309 حالات إضافية، كما سجلت 19 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 13193 حالة.

ليبيا
سجلت ليبيا 5694 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ووفاة 14 حالة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأفاد المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض في بيان اليوم، بأن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 425 ألفًا و237 إصابة، فيما وصلت حالات الوفيات 6 آلاف و7 حالات.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,055
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