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وسط منظومة متكاملة.. أداء آخر صلاة جمعة بالمسجد الحرام في رمضان

مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

أدّت جموع المصلين، اليوم، صلاة آخر جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين "محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو محصن متعافٍ من الاصابة" مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعمّت الأجواء الإيمانية والروحانية المصلين بنفوس مطمئنة خاشعة شاكرين الله -عزّ وجلّ- على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين الله -عزّ وجلّ- أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وكثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، حيث تقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام 10 غسلات يومياً، ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام.

وتم تجهيز أكثر من 45 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على تعقيم جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية كافة، كما تم توزيع أكثر من 300 جهاز آلي لتعقيم الايادي حديثة وعالية الجودة، إضافة إلى تركيب 70 كاميرا حرارية موزعة عند أبواب المسجد الحرام للكشف عن درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام التي تعمل عن بعد بدقة عالية.

وقامت الرئاسة بوضع الملصقات الارشادية والتنظيمية عند مداخل المسجد الحرام لتوجيه المصلين، كما تم تخصيص بعض المسارات لذوي الاحتياجات الخاصة ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية وبكل يسر وسهولة.

وأشاد عدد من قاصدي بيت الله الحرام بما شاهدوه من تنظيم ومرونة وسهولة وتطبيق تام للإجراءات الصحية والاحترازية والاستعدادات الطبية المكثّفة لخدمة المصلين والمعتمرين، معبّرين عن شكرهم وتقديرهم لما رأوه من تطور في جميع المرافق وتوفير كل ما يحتاج إليه قاصدو المسجد الحرام.

ونوّهوا بما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وسمو ولي عهده الأمين، من خدمات وإمكانات لسلامة المعتمرين والزوّار وتهيئة الأجواء الصحية الامنة لهم ليؤدوا مناسكهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وسط منظومة متكاملة.. أداء آخر صلاة جمعة بالمسجد الحرام في رمضان
سبق

أدّت جموع المصلين، اليوم، صلاة آخر جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين "محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو محصن متعافٍ من الاصابة" مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعمّت الأجواء الإيمانية والروحانية المصلين بنفوس مطمئنة خاشعة شاكرين الله -عزّ وجلّ- على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين الله -عزّ وجلّ- أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وكثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، حيث تقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام 10 غسلات يومياً، ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام.

وتم تجهيز أكثر من 45 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على تعقيم جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية كافة، كما تم توزيع أكثر من 300 جهاز آلي لتعقيم الايادي حديثة وعالية الجودة، إضافة إلى تركيب 70 كاميرا حرارية موزعة عند أبواب المسجد الحرام للكشف عن درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام التي تعمل عن بعد بدقة عالية.

وقامت الرئاسة بوضع الملصقات الارشادية والتنظيمية عند مداخل المسجد الحرام لتوجيه المصلين، كما تم تخصيص بعض المسارات لذوي الاحتياجات الخاصة ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية وبكل يسر وسهولة.

وأشاد عدد من قاصدي بيت الله الحرام بما شاهدوه من تنظيم ومرونة وسهولة وتطبيق تام للإجراءات الصحية والاحترازية والاستعدادات الطبية المكثّفة لخدمة المصلين والمعتمرين، معبّرين عن شكرهم وتقديرهم لما رأوه من تطور في جميع المرافق وتوفير كل ما يحتاج إليه قاصدو المسجد الحرام.

ونوّهوا بما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وسمو ولي عهده الأمين، من خدمات وإمكانات لسلامة المعتمرين والزوّار وتهيئة الأجواء الصحية الامنة لهم ليؤدوا مناسكهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة.

07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
02:47 PM
اخر تعديل
07 مايو 2021 - 25 رمضان 1442
03:36 PM

وسط منظومة متكاملة.. أداء آخر صلاة جمعة بالمسجد الحرام في رمضان

مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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أدّت جموع المصلين، اليوم، صلاة آخر جمعة في شهر رمضان المبارك بالمسجد الحرام، وذلك للأشخاص المحصنين وفق ما يظهره تطبيق توكلنا لفئات التحصين "محصن حاصل على جرعتين من لقاح فيروس كورونا، أو محصن أمضى 14 يوماً بعد تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح أو محصن متعافٍ من الاصابة" مع التقيد بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعمّت الأجواء الإيمانية والروحانية المصلين بنفوس مطمئنة خاشعة شاكرين الله -عزّ وجلّ- على ما أنعم عليهم من نعمة الأمن والأمان والراحة والاستقرار، سائلين الله -عزّ وجلّ- أن يرفع هذا الوباء عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

وكثّفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أعمال التنظيف والتطهير والتعقيم بمعقمات ومنظفات صديقة للبيئة خاضعة لاشتراطات ومواصفات عالية لا تؤثر في الصحة العامة، حيث تقوم الرئاسة بعمليات الغسيل بالمسجد الحرام 10 غسلات يومياً، ضمن الإجراءات الاحترازية لزيادة صفاء ونقاء المسجد الحرام.

وتم تجهيز أكثر من 45 فرقة ميدانية تعمل على مدار 24 ساعة على تعقيم جنبات المسجد الحرام وساحاته الخارجية كافة، كما تم توزيع أكثر من 300 جهاز آلي لتعقيم الايادي حديثة وعالية الجودة، إضافة إلى تركيب 70 كاميرا حرارية موزعة عند أبواب المسجد الحرام للكشف عن درجات الحرارة للأشخاص أثناء الدخول للمسجد الحرام التي تعمل عن بعد بدقة عالية.

وقامت الرئاسة بوضع الملصقات الارشادية والتنظيمية عند مداخل المسجد الحرام لتوجيه المصلين، كما تم تخصيص بعض المسارات لذوي الاحتياجات الخاصة ليؤدي المصلون صلاتهم في أجواء آمنة وصحية وبكل يسر وسهولة.

وأشاد عدد من قاصدي بيت الله الحرام بما شاهدوه من تنظيم ومرونة وسهولة وتطبيق تام للإجراءات الصحية والاحترازية والاستعدادات الطبية المكثّفة لخدمة المصلين والمعتمرين، معبّرين عن شكرهم وتقديرهم لما رأوه من تطور في جميع المرافق وتوفير كل ما يحتاج إليه قاصدو المسجد الحرام.

ونوّهوا بما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود، وسمو ولي عهده الأمين، من خدمات وإمكانات لسلامة المعتمرين والزوّار وتهيئة الأجواء الصحية الامنة لهم ليؤدوا مناسكهم وصلواتهم بكل يسر وسهولة.

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