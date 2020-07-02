الصين: ملتزمون بتيسير سلاسل الإمداد لعدد من الدول.. رغم الجائحة

قالت: لضمان استمرار تدفق التجارة دون عوائق لاستمرارية التوريد عالميًّا

ذكر بيان صادر عن وزارة التجارة اليوم، أن الصين قالت إنها ملتزمة تجاه 11 دولة أخرى، بضمان سلاسل إمداد تعمل بشكل جيد على الرغم من الجائحة.

ووفق "رويترز" قالت: "نحن ملتزمون بالعمل مع جميع الدول ذات التفكير المتماثل؛ لضمان استمرار تدفق التجارة دون عوائق، وأن تظل البنية التحتية المهمة مثل مطاراتنا وموانئنا البحرية مفتوحة لدعم استمرارية وسلامة سلاسل التوريد عالميًّا".