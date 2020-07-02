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الصين: ملتزمون بتيسير سلاسل الإمداد لعدد من الدول.. رغم الجائحة

قالت: لضمان استمرار تدفق التجارة دون عوائق لاستمرارية التوريد عالميًّا

ذكر بيان صادر عن وزارة التجارة اليوم، أن الصين قالت إنها ملتزمة تجاه 11 دولة أخرى، بضمان سلاسل إمداد تعمل بشكل جيد على الرغم من الجائحة.

ووفق "رويترز" قالت: "نحن ملتزمون بالعمل مع جميع الدول ذات التفكير المتماثل؛ لضمان استمرار تدفق التجارة دون عوائق، وأن تظل البنية التحتية المهمة مثل مطاراتنا وموانئنا البحرية مفتوحة لدعم استمرارية وسلامة سلاسل التوريد عالميًّا".

الصين وزارة التجارة

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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الصين: ملتزمون بتيسير سلاسل الإمداد لعدد من الدول.. رغم الجائحة
سبق

ذكر بيان صادر عن وزارة التجارة اليوم، أن الصين قالت إنها ملتزمة تجاه 11 دولة أخرى، بضمان سلاسل إمداد تعمل بشكل جيد على الرغم من الجائحة.

ووفق "رويترز" قالت: "نحن ملتزمون بالعمل مع جميع الدول ذات التفكير المتماثل؛ لضمان استمرار تدفق التجارة دون عوائق، وأن تظل البنية التحتية المهمة مثل مطاراتنا وموانئنا البحرية مفتوحة لدعم استمرارية وسلامة سلاسل التوريد عالميًّا".

02 يوليو 2020 - 11 ذو القعدة 1441
11:19 AM

الصين: ملتزمون بتيسير سلاسل الإمداد لعدد من الدول.. رغم الجائحة

قالت: لضمان استمرار تدفق التجارة دون عوائق لاستمرارية التوريد عالميًّا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,541

ذكر بيان صادر عن وزارة التجارة اليوم، أن الصين قالت إنها ملتزمة تجاه 11 دولة أخرى، بضمان سلاسل إمداد تعمل بشكل جيد على الرغم من الجائحة.

ووفق "رويترز" قالت: "نحن ملتزمون بالعمل مع جميع الدول ذات التفكير المتماثل؛ لضمان استمرار تدفق التجارة دون عوائق، وأن تظل البنية التحتية المهمة مثل مطاراتنا وموانئنا البحرية مفتوحة لدعم استمرارية وسلامة سلاسل التوريد عالميًّا".

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