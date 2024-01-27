النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

لاعب الأخضر " النجعي ": "مباراتنا أمام عمان مهمة وصعبة"

تحدث لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سامي النجعي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب عمان ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، غداً الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة .

وقال " النجعي" عن المواجهة: "مباراة مهمة وصعبة ولن تكون سهلة على كلا المنتخبين، وخصوصاً أن لدينا هدفاً ومن أجل الوصول لذلك ستكون جميع المباريات المتبقية مهمة وصعبة".

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية بـ16 نقطة، فيما يأتي بعده المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين تحتل أستراليا المرتبة الثالثة بـ11 نقطة، ثم عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
لاعب الأخضر " النجعي ": "مباراتنا أمام عمان مهمة وصعبة"
سبق

تحدث لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سامي النجعي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب عمان ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، غداً الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة .

وقال " النجعي" عن المواجهة: "مباراة مهمة وصعبة ولن تكون سهلة على كلا المنتخبين، وخصوصاً أن لدينا هدفاً ومن أجل الوصول لذلك ستكون جميع المباريات المتبقية مهمة وصعبة".

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية بـ16 نقطة، فيما يأتي بعده المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين تحتل أستراليا المرتبة الثالثة بـ11 نقطة، ثم عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

26 يناير 2022 - 23 جمادى الآخر 1443
07:40 PM

لاعب الأخضر " النجعي ": "مباراتنا أمام عمان مهمة وصعبة"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,214

تحدث لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سامي النجعي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب عمان ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، غداً الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة .

وقال " النجعي" عن المواجهة: "مباراة مهمة وصعبة ولن تكون سهلة على كلا المنتخبين، وخصوصاً أن لدينا هدفاً ومن أجل الوصول لذلك ستكون جميع المباريات المتبقية مهمة وصعبة".

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية بـ16 نقطة، فيما يأتي بعده المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين تحتل أستراليا المرتبة الثالثة بـ11 نقطة، ثم عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,958
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,731
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,918
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,768

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة