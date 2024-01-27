لاعب الأخضر " النجعي ": "مباراتنا أمام عمان مهمة وصعبة"

تحدث لاعب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم "سامي النجعي" في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، عن استعدادات الأخضر لمواجهة منتخب عمان ضمن منافسات الجولة السابعة من التصفيات الآسيوية النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022، غداً الخميس، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية " الجوهرة المشعة " في جدة .

وقال " النجعي" عن المواجهة: "مباراة مهمة وصعبة ولن تكون سهلة على كلا المنتخبين، وخصوصاً أن لدينا هدفاً ومن أجل الوصول لذلك ستكون جميع المباريات المتبقية مهمة وصعبة".

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثانية بـ16 نقطة، فيما يأتي بعده المنتخب الياباني في المركز الثاني برصيد 12 نقطة، في حين تحتل أستراليا المرتبة الثالثة بـ11 نقطة، ثم عمان في المركز الرابع برصيد 7 نقاط.