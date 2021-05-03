الجمارك تحبط تهريب 21 ألف زجاجة خمور

أحبط أفراد الجمارك السعودية محاولة لتهريب أكثر من 21180 زجاجة من الخمور، و240 علبة بيرة.
وعُثر على هذه الممنوعات مخبأة داخل إرسالية زيت زيتون عبر منفذ البطحاء.
أحبط أفراد الجمارك السعودية محاولة لتهريب أكثر من 21180 زجاجة من الخمور، و240 علبة بيرة.
وعُثر على هذه الممنوعات مخبأة داخل إرسالية زيت زيتون عبر منفذ البطحاء.
أحبط أفراد الجمارك السعودية محاولة لتهريب أكثر من 21180 زجاجة من الخمور، و240 علبة بيرة.
وعُثر على هذه الممنوعات مخبأة داخل إرسالية زيت زيتون عبر منفذ البطحاء.
أحبط أفراد الجمارك السعودية محاولة لتهريب أكثر من 21180 زجاجة من الخمور، و240 علبة بيرة.
وعُثر على هذه الممنوعات مخبأة داخل إرسالية زيت زيتون عبر منفذ البطحاء.