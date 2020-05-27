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"الإسلامية" تترجم عمليات وإجراءات فتح مساجد المدينة بثماني لغات

" العتيبي": متاحة عبر رابط لنشرها وتوزيعها بالجوامع ومواقع التواصل الاجتماعي

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ترجمة التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة بالتعميمين اللذين أصدرهما الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، استنادًا إلى الأمر السامي الكريم بفتح المساجد يوم الأحد القادم بمناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المكلف الشيخ وجب بن علي العتيبي أن الفرع منذ صدور التوجيه بفتح المساجد قام بالبدء بترجمة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لثماني لغات عالمية تمثل الأكثر تداولاً بين الجاليات التي تقطن المدينة المنورة وهي اللغات التالية:الملايو، والألبانية، والهندية، والبشتو، والفرنسية، والقرغيزية، والإنجليزية، ولغة التقالوج.

و قال "العتيبي" إن الفرع أتاح تداول هذه الترجمات عبر الرابط https://cutt.us/boezz لجميع الأئمة في مساجد منطقة المدينة المنورة لطباعتها وتعليقها بموقع بارز بمداخل المساجد والجوامع لتعم الفائدة منها، إلى جانب بثها عبر معرفات مكاتب إدارات المساجد والدعوة وتوعية الجاليات عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

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"الإسلامية" تترجم عمليات وإجراءات فتح مساجد المدينة بثماني لغات
سبق

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ترجمة التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة بالتعميمين اللذين أصدرهما الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، استنادًا إلى الأمر السامي الكريم بفتح المساجد يوم الأحد القادم بمناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المكلف الشيخ وجب بن علي العتيبي أن الفرع منذ صدور التوجيه بفتح المساجد قام بالبدء بترجمة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لثماني لغات عالمية تمثل الأكثر تداولاً بين الجاليات التي تقطن المدينة المنورة وهي اللغات التالية:الملايو، والألبانية، والهندية، والبشتو، والفرنسية، والقرغيزية، والإنجليزية، ولغة التقالوج.

و قال "العتيبي" إن الفرع أتاح تداول هذه الترجمات عبر الرابط https://cutt.us/boezz لجميع الأئمة في مساجد منطقة المدينة المنورة لطباعتها وتعليقها بموقع بارز بمداخل المساجد والجوامع لتعم الفائدة منها، إلى جانب بثها عبر معرفات مكاتب إدارات المساجد والدعوة وتوعية الجاليات عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

27 مايو 2020 - 4 شوّال 1441
08:22 PM

"الإسلامية" تترجم عمليات وإجراءات فتح مساجد المدينة بثماني لغات

" العتيبي": متاحة عبر رابط لنشرها وتوزيعها بالجوامع ومواقع التواصل الاجتماعي

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
3
1,228

أنهى فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ترجمة التعليمات والإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة بالتعميمين اللذين أصدرهما الوزير الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، استنادًا إلى الأمر السامي الكريم بفتح المساجد يوم الأحد القادم بمناطق المملكة عدا مدينة مكة المكرمة.

وأوضح المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة المكلف الشيخ وجب بن علي العتيبي أن الفرع منذ صدور التوجيه بفتح المساجد قام بالبدء بترجمة الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الوزارة لثماني لغات عالمية تمثل الأكثر تداولاً بين الجاليات التي تقطن المدينة المنورة وهي اللغات التالية:الملايو، والألبانية، والهندية، والبشتو، والفرنسية، والقرغيزية، والإنجليزية، ولغة التقالوج.

و قال "العتيبي" إن الفرع أتاح تداول هذه الترجمات عبر الرابط https://cutt.us/boezz لجميع الأئمة في مساجد منطقة المدينة المنورة لطباعتها وتعليقها بموقع بارز بمداخل المساجد والجوامع لتعم الفائدة منها، إلى جانب بثها عبر معرفات مكاتب إدارات المساجد والدعوة وتوعية الجاليات عبر المنصات ومواقع التواصل الاجتماعي.

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