أرمينيا تحذر تركيا من التدخل في صراعها مع أذربيجان

"باشينيان" دعا المجتمع الدولي إلى كبح أنقرة

حذر رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، اليوم (الأحد) تركيا من التدخل في الصراع بين بلاده وأذربيجان بشأن إقليم ناجورنو قرة باغ.

ودعا "باشينيان" المجتمع الدولي إلى ضمان عدم قيام تركيا بإقحام نفسها في الصراع.

ولفت إلى أن من شأن سلوك تركيا أن يكون له عواقب مدمرة على منطقة جنوب القوقاز والمناطق المحيطة.

ووجهت تركيا، الحليفة لأذربيجان، انتقادات حادة في وقت سابق اليوم لأرمينيا، بعد وقوع اشتباكات هذا الصباح بين قوات البلدين، معتبرة أن "أرمينيا عقبة أمام السلام".