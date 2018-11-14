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الحصيني: السيول متوقعة .. ارفعوا "الحلال" عن الأودية والمناطق المنخفضة

قال: أمطار "غدق" مستمرة على مكة وجدة تمتد إلى عسير والباحة وتبوك

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الماطرة "غدق" على مناطق عدة؛ مطالباً برفع "الحلال" عن المناطق المنخفضة نتيجة السيول المتوقعة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ارفعوا "الحلال" عن الأودية والمناطق المنخفضة يُتوقع -إن شاء الله- سيول على مناطق: مكة المكرّمة، القصيم، حفر الباطن، الجوف، والشمالية، والشرقية، والكويت.

وأضاف: الصمان وأقصى غرب منطقة الرياض وشمالها، وبشكل أقل، تمتد الى عسير والباحة وجازان وتبوك والمدينة المنوّرة تُتوقع أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد -بإذن الله- يُتوقع استمرارها بشكل متقطع على مكة المكرّمة وجدة والشرقية والكويت والقصيم من "٣٦ إلى٦٠" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء، والله أعلم.

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الحصيني: السيول متوقعة .. ارفعوا "الحلال" عن الأودية والمناطق المنخفضة
سبق

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الماطرة "غدق" على مناطق عدة؛ مطالباً برفع "الحلال" عن المناطق المنخفضة نتيجة السيول المتوقعة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ارفعوا "الحلال" عن الأودية والمناطق المنخفضة يُتوقع -إن شاء الله- سيول على مناطق: مكة المكرّمة، القصيم، حفر الباطن، الجوف، والشمالية، والشرقية، والكويت.

وأضاف: الصمان وأقصى غرب منطقة الرياض وشمالها، وبشكل أقل، تمتد الى عسير والباحة وجازان وتبوك والمدينة المنوّرة تُتوقع أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد -بإذن الله- يُتوقع استمرارها بشكل متقطع على مكة المكرّمة وجدة والشرقية والكويت والقصيم من "٣٦ إلى٦٠" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء، والله أعلم.

14 نوفمبر 2018 - 6 ربيع الأول 1440
08:57 AM

الحصيني: السيول متوقعة .. ارفعوا "الحلال" عن الأودية والمناطق المنخفضة

قال: أمطار "غدق" مستمرة على مكة وجدة تمتد إلى عسير والباحة وتبوك

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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18,042

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني؛ استمرار الحالة الماطرة "غدق" على مناطق عدة؛ مطالباً برفع "الحلال" عن المناطق المنخفضة نتيجة السيول المتوقعة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": ارفعوا "الحلال" عن الأودية والمناطق المنخفضة يُتوقع -إن شاء الله- سيول على مناطق: مكة المكرّمة، القصيم، حفر الباطن، الجوف، والشمالية، والشرقية، والكويت.

وأضاف: الصمان وأقصى غرب منطقة الرياض وشمالها، وبشكل أقل، تمتد الى عسير والباحة وجازان وتبوك والمدينة المنوّرة تُتوقع أمطارٌ من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد -بإذن الله- يُتوقع استمرارها بشكل متقطع على مكة المكرّمة وجدة والشرقية والكويت والقصيم من "٣٦ إلى٦٠" ساعة القادمة من اليوم الأربعاء، والله أعلم.

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