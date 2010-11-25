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إضافة المملكة إلى قائمة مصادر الغذاء.. الجمبري السعودي يغزو أسواق سنغافورة

شان سينج: سيتم التوسع فيه لتغطية المزيد من الطلب في السوق وسنرفع حجم الاستيراد

بدأت سنغافورة في استيراد الجمبري المجمّد من السعودية، وذلك في خطوة لوضع الأسس لمزيد من الواردات والصادرات الغذائية بين البلدين.

وأكّد شان سينج وزير التجارة والصناعة السنغافوري، في تصريحات صحفية، أنه تمت إضافة السعودية إلى قائمة مصادر الغذاء في سنغافورة وهو ما يتيح عديداً من الخيارات للمرونة في حالات الطوارئ في أجزاء مختلفة من سلسلة التوريد.

وأشار الوزير السنغافوري، إلى أنه يمكن استكشاف المزيد من السفارة السعودية والموردين السعوديين عن منتجات أخرى لاستيرادها من المملكة.

وقال إن الجمبري السعودي متوافر حالياً في بعض المتاجر وسيتم التوسع فيه لتغطية المزيد من الطلب في السوق، وإنه سيتم قريباً رفع حجم الاستيراد من 12 طناً إلى 60 طناً مع نهاية العام.

سنغافورة الجمبري

الرئيسية/ أخبار العالم

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إضافة المملكة إلى قائمة مصادر الغذاء.. الجمبري السعودي يغزو أسواق سنغافورة
سبق

بدأت سنغافورة في استيراد الجمبري المجمّد من السعودية، وذلك في خطوة لوضع الأسس لمزيد من الواردات والصادرات الغذائية بين البلدين.

وأكّد شان سينج وزير التجارة والصناعة السنغافوري، في تصريحات صحفية، أنه تمت إضافة السعودية إلى قائمة مصادر الغذاء في سنغافورة وهو ما يتيح عديداً من الخيارات للمرونة في حالات الطوارئ في أجزاء مختلفة من سلسلة التوريد.

وأشار الوزير السنغافوري، إلى أنه يمكن استكشاف المزيد من السفارة السعودية والموردين السعوديين عن منتجات أخرى لاستيرادها من المملكة.

وقال إن الجمبري السعودي متوافر حالياً في بعض المتاجر وسيتم التوسع فيه لتغطية المزيد من الطلب في السوق، وإنه سيتم قريباً رفع حجم الاستيراد من 12 طناً إلى 60 طناً مع نهاية العام.

25 نوفمبر 2020 - 10 ربيع الآخر 1442
01:24 PM

إضافة المملكة إلى قائمة مصادر الغذاء.. الجمبري السعودي يغزو أسواق سنغافورة

شان سينج: سيتم التوسع فيه لتغطية المزيد من الطلب في السوق وسنرفع حجم الاستيراد

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خالد علي - الرياض
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بدأت سنغافورة في استيراد الجمبري المجمّد من السعودية، وذلك في خطوة لوضع الأسس لمزيد من الواردات والصادرات الغذائية بين البلدين.

وأكّد شان سينج وزير التجارة والصناعة السنغافوري، في تصريحات صحفية، أنه تمت إضافة السعودية إلى قائمة مصادر الغذاء في سنغافورة وهو ما يتيح عديداً من الخيارات للمرونة في حالات الطوارئ في أجزاء مختلفة من سلسلة التوريد.

وأشار الوزير السنغافوري، إلى أنه يمكن استكشاف المزيد من السفارة السعودية والموردين السعوديين عن منتجات أخرى لاستيرادها من المملكة.

وقال إن الجمبري السعودي متوافر حالياً في بعض المتاجر وسيتم التوسع فيه لتغطية المزيد من الطلب في السوق، وإنه سيتم قريباً رفع حجم الاستيراد من 12 طناً إلى 60 طناً مع نهاية العام.

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