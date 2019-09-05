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منصة "المرصد الوطني" تضيف مؤشرات المشتركين بالتأمينات ومنشآت "نطاقات"

تتبع صندوق الموارد البشرية وتقدم بيانات دقيقة وموثوقة وتحليلات لشركاء العمل

حدّث المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مؤشرات جديدة حول سوق العمل السعودي للربع الثاني من العام 2019م؛ وذلك عبر بوابته الإلكترونية وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج "نطاقات".
وتتضمن مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص: المشتركين على رأس العمل، ونسبة التغير في عدد المشتركين، والتوزيع النسبي للمشتركين حسب النشاط الاقتصادي، والمشتركين السعوديين الجدد، والتوزيع النسبي للمستبعدين حسب أسباب ترك العمل، ونسب التوطين.
بينما تتضمن مؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج "نطاقات": المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، ونسبة المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب حجم المنشأة في القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب نسبة الإناث إلى العمالة السعودية، والتوزيع النسبي للمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب نسبة الإناث إلى العمالة السعودية.
وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي؛ في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة؛ في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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منصة "المرصد الوطني" تضيف مؤشرات المشتركين بالتأمينات ومنشآت "نطاقات"
سبق

حدّث المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مؤشرات جديدة حول سوق العمل السعودي للربع الثاني من العام 2019م؛ وذلك عبر بوابته الإلكترونية وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج "نطاقات".
وتتضمن مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص: المشتركين على رأس العمل، ونسبة التغير في عدد المشتركين، والتوزيع النسبي للمشتركين حسب النشاط الاقتصادي، والمشتركين السعوديين الجدد، والتوزيع النسبي للمستبعدين حسب أسباب ترك العمل، ونسب التوطين.
بينما تتضمن مؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج "نطاقات": المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، ونسبة المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب حجم المنشأة في القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب نسبة الإناث إلى العمالة السعودية، والتوزيع النسبي للمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب نسبة الإناث إلى العمالة السعودية.
وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي؛ في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة؛ في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

05 سبتمبر 2019 - 6 محرّم 1441
09:55 AM

منصة "المرصد الوطني" تضيف مؤشرات المشتركين بالتأمينات ومنشآت "نطاقات"

تتبع صندوق الموارد البشرية وتقدم بيانات دقيقة وموثوقة وتحليلات لشركاء العمل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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حدّث المرصد الوطني للعمل التابع لصندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، مؤشرات جديدة حول سوق العمل السعودي للربع الثاني من العام 2019م؛ وذلك عبر بوابته الإلكترونية وهي: مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص ومؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج "نطاقات".
وتتضمن مؤشرات المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الخاص: المشتركين على رأس العمل، ونسبة التغير في عدد المشتركين، والتوزيع النسبي للمشتركين حسب النشاط الاقتصادي، والمشتركين السعوديين الجدد، والتوزيع النسبي للمستبعدين حسب أسباب ترك العمل، ونسب التوطين.
بينما تتضمن مؤشرات المنشآت الخاضعة لبرنامج "نطاقات": المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، ونسبة المنشآت الملتزمة وغير الملتزمة مع سياسات التوطين في القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب حجم المنشأة في القطاع الخاص، والمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب نسبة الإناث إلى العمالة السعودية، والتوزيع النسبي للمنشآت الخاضعة لبرنامج نطاقات حسب نسبة الإناث إلى العمالة السعودية.
وتتجسد الأهداف الاستراتيجية لبوابة المرصد الوطني للعمل NLO.sa ومؤشرات سوق العمل السعودي؛ في توفير بيانات دقيقة وموثوقة لجميع العملاء، وتقديم التحليلات والمرئيات لشركاء العمل، وبناء شبكة من الخبراء والمختصين لمواجهة تحديات سوق العمل، وإدارة ونشر المعرفة؛ في حين ارتكزت الأهداف التشغيلية للبوابة في تخطيط وتحسين البيانات، وضمان جودة البيانات، وتطوير تقارير ولوحة مؤشرات سوق العمل، وتحسين مقاييس سوق العمل، وتقديم الدعم التحليلي لأصحاب العلاقة الرئيسيين، وتقديم الخدمات التطويرية لشركاء العمل الداخليين، وإدارة المشاريع البحثية، وإنشاء شبكة من الخبراء والمختصين، وجمع وتخزين البيانات والمنتجات التي يرصدها المرصد، ونشر المحتويات لشركاء العمل.

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