"الإرياني": "غريفيث" مطالب بالتعامل بحزم مع الحوثيين وليس تلبية رغباتهم

طالبه بالكشف عن الطرف المعرقل للسلام

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، اليوم (الأربعاء): "إن المبعوث الأممي مارتن غريفيث مطالب بالتعامل بحزم مع الميليشيا الحوثية الإيرانية، وعدم إضعاف موقف الأمم المتحدة في اليمن، وليس تلبية رغبات الميليشيا واستمرار ممارساتها المهدمة للسلام".

وطالب "الإرياني" عبر حسابه على "تويتر"، "غريفيث" بالكشف عن الطرف المعرقل للسلام وتنفيذ اتفاق السويد.

ولفت الوزير اليمني إلى أن الميليشيا الحوثية تتعمد حرف الأنظار عن تعطيلها تنفيذ اتفاق السويد وإفشال جهود الأمم المتحدة لإنقاذ عملية السلام، وتحدي المجتمع الدولي والتسبب في استمرار معاناة اليمنيين جراء الحرب التي فجرتها، بإثارة مواضيع هامشية ورفضها رئيس فريق الرقابة الدولية الذي يقتصر دوره على تنفيذ الاتفاق.

وأوضح أن صلب المشكلة في مسار عملية السلام في اليمن، يكمن في التدخلات الإيرانية ودورها في تعنت الميليشيا الحوثية، ورفضها تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق باتفاق الانسحاب من الحديدة وتبادل الأسرى والوضع في محافظة تعز.



وأشار إلى أن بقاء الجنرال باتريك كاميرت أو رحيله أو استمراره حتى توفر البديل؛ لن يغير في المعادلة شيئًا.

