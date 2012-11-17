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فيديو صادم.. مسؤول يدهس موظفي شركته بالكويت

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو صادم، تداوله عدد من الناشطين والمغردين الكويتيين، لمسؤول في شركة تنظيف يدهس عددًا من العمال.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، ظهر في المقطع المصوَّر عددٌ من العمال يحاصرون سيارة مسؤول في إحدى شركات التنظيف في البلاد؛ على ما يبدو؛ لمنعه من الخروج، مطالبين بدفع رواتبهم ومستحقاتهم.. إلا أن الرجل أقلع بسيارته مسرعًا، غير آبهٍ بإمكانية دهس عدد من المحتجين، هربًا من غضب العاملين.

ورفض عدد من مشاهدي الفيديو أن يكون قائد السيارة قد دهس أو قصد دهس أي شخص، ويقول معلق: "ما في أي دهس؛ ولكن الظلم حرام، أقل شيء ينزل من السيارة يهدّيهم".

وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الشركة أو السلطات على الحادث؛ اتهم عدد من المغردين شركةً محلية بتأخير دفع رواتب العمال منذ أشهر، حسب "العربية نت".

كما زعم البعض بأن الشركة المذكورة لم تجدد لهم إقاماتهم حتى، ولم تسمح لهم أيضًا بأخذ إجازات للسفر ورؤية عائلاتهم.

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فيديو صادم.. مسؤول يدهس موظفي شركته بالكويت
سبق

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو صادم، تداوله عدد من الناشطين والمغردين الكويتيين، لمسؤول في شركة تنظيف يدهس عددًا من العمال.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، ظهر في المقطع المصوَّر عددٌ من العمال يحاصرون سيارة مسؤول في إحدى شركات التنظيف في البلاد؛ على ما يبدو؛ لمنعه من الخروج، مطالبين بدفع رواتبهم ومستحقاتهم.. إلا أن الرجل أقلع بسيارته مسرعًا، غير آبهٍ بإمكانية دهس عدد من المحتجين، هربًا من غضب العاملين.

ورفض عدد من مشاهدي الفيديو أن يكون قائد السيارة قد دهس أو قصد دهس أي شخص، ويقول معلق: "ما في أي دهس؛ ولكن الظلم حرام، أقل شيء ينزل من السيارة يهدّيهم".

وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الشركة أو السلطات على الحادث؛ اتهم عدد من المغردين شركةً محلية بتأخير دفع رواتب العمال منذ أشهر، حسب "العربية نت".

كما زعم البعض بأن الشركة المذكورة لم تجدد لهم إقاماتهم حتى، ولم تسمح لهم أيضًا بأخذ إجازات للسفر ورؤية عائلاتهم.

16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
12:11 PM
اخر تعديل
16 نوفمبر 2021 - 11 ربيع الآخر 1443
11:55 PM

فيديو صادم.. مسؤول يدهس موظفي شركته بالكويت

A A A
أيمن حسن - الرياض
6
12,748

انتشر خلال الساعات الماضية فيديو صادم، تداوله عدد من الناشطين والمغردين الكويتيين، لمسؤول في شركة تنظيف يدهس عددًا من العمال.

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، ظهر في المقطع المصوَّر عددٌ من العمال يحاصرون سيارة مسؤول في إحدى شركات التنظيف في البلاد؛ على ما يبدو؛ لمنعه من الخروج، مطالبين بدفع رواتبهم ومستحقاتهم.. إلا أن الرجل أقلع بسيارته مسرعًا، غير آبهٍ بإمكانية دهس عدد من المحتجين، هربًا من غضب العاملين.

ورفض عدد من مشاهدي الفيديو أن يكون قائد السيارة قد دهس أو قصد دهس أي شخص، ويقول معلق: "ما في أي دهس؛ ولكن الظلم حرام، أقل شيء ينزل من السيارة يهدّيهم".

وفي حين لم يصدر أي تعليق رسمي من الشركة أو السلطات على الحادث؛ اتهم عدد من المغردين شركةً محلية بتأخير دفع رواتب العمال منذ أشهر، حسب "العربية نت".

كما زعم البعض بأن الشركة المذكورة لم تجدد لهم إقاماتهم حتى، ولم تسمح لهم أيضًا بأخذ إجازات للسفر ورؤية عائلاتهم.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
12,548
201,250 سيارة ..

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