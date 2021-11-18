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شاهد.. "فئران ميتة" تستوطن سطح إحدى كليات جامعة أم القرى

مقطع وثّقه طالب يحذّر من كارثة بيئية وصحية ما لم يتم تدارك الأمر

أظهر مقطع فيديو وثّقه طالبٌ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، تراكم النفايات وانتشار الفئران الميتة على سطح أحد المعامل وداخل غرفة على شكل مستودع بإحدى الكليات بالجامعة؛ مما ينذر بكارثة بيئية وصحية؛ ما لم يتم تداركه على وجه السرعة.

وبحسب الطالب؛ فإن المكان يقع في الدور الثالث من مبنى الكلية ومرتبط بشكل مباشر مع المصعد الكهربائي للكلية؛ مما يعني أن الوصول إليه سهل ومتاح عن طريق المصعد، دون إغلاق المكان وتنظيفه من قِبَل الجهة المسؤولة.

وأظهر المقطع؛ فئرانًا ميتة ومخلفات ونفايات تعود لأحد المعامل، يُعتقد أنه تم الاستغناء والتخلص منها بهذه الطريقة العشوائية، وسط مطالبات من موثّق المقطع، لمسؤولي الجامعة، بضرورة الوقوف على المكان وتنظيفه وإزالة تلك النفايات التي تشكل خطرًا على الطلاب ومنسوبي الكلية.

فئران جامعة أم القرى

الرئيسية/ المملكة / صوتك وصل

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شاهد.. "فئران ميتة" تستوطن سطح إحدى كليات جامعة أم القرى
سبق

أظهر مقطع فيديو وثّقه طالبٌ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، تراكم النفايات وانتشار الفئران الميتة على سطح أحد المعامل وداخل غرفة على شكل مستودع بإحدى الكليات بالجامعة؛ مما ينذر بكارثة بيئية وصحية؛ ما لم يتم تداركه على وجه السرعة.

وبحسب الطالب؛ فإن المكان يقع في الدور الثالث من مبنى الكلية ومرتبط بشكل مباشر مع المصعد الكهربائي للكلية؛ مما يعني أن الوصول إليه سهل ومتاح عن طريق المصعد، دون إغلاق المكان وتنظيفه من قِبَل الجهة المسؤولة.

وأظهر المقطع؛ فئرانًا ميتة ومخلفات ونفايات تعود لأحد المعامل، يُعتقد أنه تم الاستغناء والتخلص منها بهذه الطريقة العشوائية، وسط مطالبات من موثّق المقطع، لمسؤولي الجامعة، بضرورة الوقوف على المكان وتنظيفه وإزالة تلك النفايات التي تشكل خطرًا على الطلاب ومنسوبي الكلية.

18 نوفمبر 2019 - 21 ربيع الأول 1441
10:22 AM

شاهد.. "فئران ميتة" تستوطن سطح إحدى كليات جامعة أم القرى

مقطع وثّقه طالب يحذّر من كارثة بيئية وصحية ما لم يتم تدارك الأمر

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
3
5,404

أظهر مقطع فيديو وثّقه طالبٌ بجامعة أم القرى بمكة المكرمة، تراكم النفايات وانتشار الفئران الميتة على سطح أحد المعامل وداخل غرفة على شكل مستودع بإحدى الكليات بالجامعة؛ مما ينذر بكارثة بيئية وصحية؛ ما لم يتم تداركه على وجه السرعة.

وبحسب الطالب؛ فإن المكان يقع في الدور الثالث من مبنى الكلية ومرتبط بشكل مباشر مع المصعد الكهربائي للكلية؛ مما يعني أن الوصول إليه سهل ومتاح عن طريق المصعد، دون إغلاق المكان وتنظيفه من قِبَل الجهة المسؤولة.

وأظهر المقطع؛ فئرانًا ميتة ومخلفات ونفايات تعود لأحد المعامل، يُعتقد أنه تم الاستغناء والتخلص منها بهذه الطريقة العشوائية، وسط مطالبات من موثّق المقطع، لمسؤولي الجامعة، بضرورة الوقوف على المكان وتنظيفه وإزالة تلك النفايات التي تشكل خطرًا على الطلاب ومنسوبي الكلية.

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