الأهلي يتصدر مجموعته.. والهلال في موقف صعب

بعد إسدال الستار عن الجولة الثانية للبطولة الآسيوية

جاءت نتائج الجولة الثانية من مسابقة دوري أبطال آسيا لممثلي الكرة السعودية متناقضة تمثلت بتحقيق الأهلي الفوز الثاني و هزيمة لوصيف النسخة الماضية من المسابقة المرشح فوق العادة لخطف لقب البطولة فريق الهلال.

لم يكن أشد المتشائمين من الشارع الرياضي بالمملكة عامة وجماهير الهلال خاصة يتوقع هذا السيناريو السيئ للفريق في بداية دور المجموعات حيث بات الفريق في وضع لا يحسد عليه، وأصبح قريباً من توديع البطولة من هذا الدور إذا لم تتدارك الإدارة والمدرب الجديد الأخطاء الجسيمة التي يرتكبها اللاعبون أهمها إعادة الانسجام والروح لهم.

وبالنظر إلى مشوار الهلال في بطولة دوري أبطال آسيا العام الماضي نجد أنه حقق الفوز أربع مرات وتعادل مرتين، وهذه النتائج تخالف انطلاقة الفريق بالموسم الحالي، فبعد جولتين فشل بتحقيق الانتصار وبات في موقف لا يحسد عليه إذا ما أراد الاستمرار في المسابقة التي بقيت لعقود طويلة غائبة عن خزائنه فالفوز في باقي المباريات الأربع المقبلة هو الكفيل الوحيد للذهاب بالفريق إلى تجاوز هذا الدور، والمضي به بعيداً في المسابقة أو على الأقل تحقيق تسع نقاط فيما تبقى بمشواره بالبطولة.

هذه النتيجة جعلت الهلال يحقق إلى الآن العديد من الأرقام السلبية، حيث فشل بتحقيق الفوز في آخر 4 مباريات يلعبها خارج أرضه بدوري أبطال آسيا، إضافة لعدم تسجيل أي هدف في آخر 3 مباريات بدوري أبطال آسيا، وهذه النتيجة وضعته في ذيل ترتيب المجموعة.

وقدم الممثل الثاني للكرة السعودية نادي الأهلي بداية مثالية جعلته يحصد النقاط الكاملة قربته كثيراً من وضع قدم في ثمن النهائي للمسابقة على الرغم من افتقاده عدداً من النجوم، يأتي في مقدمتهم هداف الفريق عمر السومة نظير الإصابة التي ألمت به مما جعلت إدارة النادي تستبعده عن الفريق في مشواره بدور المجموعات.

فالأهلي خالف التوقعات منذ البداية وأعلن عن نفسه منافساً كبيراً على اللقب الكبير من أجل تكرار سيناريو موسم الفريق في عام 2012 بوصوله للمشهد الختامي للبطولة قبل أن يخسر في لقاء لا ينسى.

وفريق الأهلي رغم سجله المتباين في دوري أبطال آسيا فإنه هذا الموسم نجح في الإعلان عن نفسه كقوة في المسابقة إلى جانب قوته الواضحة بالدوري السعودي للمحترفين الذي يحتل فيه المركز الثاني هذا الموسم.

والفريق بالرغم من المشاكل التي يعاني منها في الموسم الحالي نتيجة كثرة الإصابات أو المستويات المتباينة بين مباراة وأخرى أو بسبب الأخطاء الفنية من جانب المدرب إلا أنه ينافس على ثلاث جبهات، وهي مسابقة الدوري المحلي وبطولة كأس الملك وأيضاً بإعلان عن نفسه مرشحاً لتحقيق البطولة الآسيوية، كل هذا يدل على أن الأهلي يملك شخصية البطل.