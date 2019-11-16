"المطلق" يحث على الاكتتاب بأرامكو ويؤكد: حلال وجائز وأنا سأكتتب

واصفاً الشركة بأنها من أعمدة الاقتصاد الوطني في السعودية

حث المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء، الدكتور عبدالله بن محمد المطلق، على المشاركة في الاكتتاب في شركة أرامكو السعودية والذي يبدأ بعد غد الأحد مفتياً بأنه حلال وجائز واصفاً الشركة بأنها من أعمدة الاقتصاد الوطني في السعودية.

وقال المطلق " في رده عن حكم الاكتتاب في الشركة من متصل ببرنامجه الأسبوعي "استديو الجمعة" على إذاعة نداء الإسلام أمس "يجوز، شركة أرامكو ليست من بنك فيها ربا وهي شركة تشتغل وتنقب وتعمل وتحفر وتبيع ".

وأضاف بقوله " المشاركة فيها حلال وهي من أعمدة الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، فالمشاركة فيها طيبة وأنا أعتقد حتى المشايخ، نحن سنشارك فيها".

ويترقب المستثمرون الأفراد بدء الاكتتاب في أرامكو السعودية غداً الأحد الموافق 17 نوفمبر، ومن المفترض أن يستمر اكتتاب الأفراد حتى 28 نوفمبر الجاري.

وكانت أرامكو قد أعلنت طرق طلب الاكتتاب في أسهمها إما عبر زيارة البنك المعتمد للفرد، أو الهاتف، أو الخدمات المصرفية الإلكترونية أو ماكينات الصراف الآلي أو عبر قنوات البيع الأخرى التي توفرها البنوك.

وحددت أرامكو البنوك المتسلمة لعملية الاكتتاب وهي البنك الأهلي التجاري، ساب، مجموعة سامبا المالية، البنك السعودي للاستثمار، البنك الأول، البنك العربي الوطني، بنك البلاد، بنك الجزيرة، بنك الرياض، مصرف الراجحي، مصرف الإنماء، البنك السعودي الفرنسي، بنك الخليج الدولي.