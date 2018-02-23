اختتمت بالصالة الرياضية بنادي الوحدة بمكة المكرمة؛ بطولة أبطال النخبة العاشرة في لعبة الجودو، التي استمرت على مدى يومين. وبلغ عدد الطلاب المشاركين 228 طالبًا حصل منهم 12 طالبًا على كؤوس حسب الأوزان، فيما حصل 46 طالبًا على ميداليات ذهبية وفضية و46 طالبًا على ميداليات برونزية. وشهدت البطولة تنافسًا كبيرًا من المشاركين، وتوج كل من: الأستاذ ممدوح حسن نمر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي في لعبة الجودو، والأستاذ نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي للجودو، والأستاذ سعد الزهراني رئيس قسم التربية البدنية بإدارة تعليم مكة المكرمة، والأستاذ عبدالفتاح الهوساوي رئيس شعبة التربية البدنية بالتعليم الأهلي في ختام بطولة الجودو، الأبطال الفائزين، الذين حصلوا على المراكز المتقدمة في البطولة، كما حصل على الميداليات الذهبية، وكأس البطولة، والمركز الأول طلاب ثانوية مدارس عبدالرحمن فقيه، على مستوى ثانويات مكة المكرمة. وحصلت متوسطة خبيب بن عدي على المركز الأول في المدارس المتوسطة المشاركة، وابتدائية فَقِيه على المركز الأول للمرحلة الابتدائية.

تعليم مكة يختتم بطولة أبطال النخبة العاشرة "تعليمي" للجودو أحمد العبدالله سبق 2018-02-23 اختتمت بالصالة الرياضية بنادي الوحدة بمكة المكرمة؛ بطولة أبطال النخبة العاشرة في لعبة الجودو، التي استمرت على مدى يومين.



وبلغ عدد الطلاب المشاركين 228 طالبًا حصل منهم 12 طالبًا على كؤوس حسب الأوزان، فيما حصل 46 طالبًا على ميداليات ذهبية وفضية و46 طالبًا على ميداليات برونزية.



وشهدت البطولة تنافسًا كبيرًا من المشاركين، وتوج كل من: الأستاذ ممدوح حسن نمر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي في لعبة الجودو، والأستاذ نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي للجودو، والأستاذ سعد الزهراني رئيس قسم التربية البدنية بإدارة تعليم مكة المكرمة، والأستاذ عبدالفتاح الهوساوي رئيس شعبة التربية البدنية بالتعليم الأهلي في ختام بطولة الجودو، الأبطال الفائزين، الذين حصلوا على المراكز المتقدمة في البطولة، كما حصل على الميداليات الذهبية، وكأس البطولة، والمركز الأول طلاب ثانوية مدارس عبدالرحمن فقيه، على مستوى ثانويات مكة المكرمة.



وحصلت متوسطة خبيب بن عدي على المركز الأول في المدارس المتوسطة المشاركة، وابتدائية فَقِيه على المركز الأول للمرحلة الابتدائية.

23 فبراير 2018 - 7 جمادى الآخر 1439 10:17 PM

تعليم مكة يختتم بطولة أبطال النخبة العاشرة "تعليمي" للجودو استمرت على مدى يومين





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اختتمت بالصالة الرياضية بنادي الوحدة بمكة المكرمة؛ بطولة أبطال النخبة العاشرة في لعبة الجودو، التي استمرت على مدى يومين.



وبلغ عدد الطلاب المشاركين 228 طالبًا حصل منهم 12 طالبًا على كؤوس حسب الأوزان، فيما حصل 46 طالبًا على ميداليات ذهبية وفضية و46 طالبًا على ميداليات برونزية.



وشهدت البطولة تنافسًا كبيرًا من المشاركين، وتوج كل من: الأستاذ ممدوح حسن نمر عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي في لعبة الجودو، والأستاذ نعمان شاهر رئيس الاتحاد العربي للجودو، والأستاذ سعد الزهراني رئيس قسم التربية البدنية بإدارة تعليم مكة المكرمة، والأستاذ عبدالفتاح الهوساوي رئيس شعبة التربية البدنية بالتعليم الأهلي في ختام بطولة الجودو، الأبطال الفائزين، الذين حصلوا على المراكز المتقدمة في البطولة، كما حصل على الميداليات الذهبية، وكأس البطولة، والمركز الأول طلاب ثانوية مدارس عبدالرحمن فقيه، على مستوى ثانويات مكة المكرمة.



وحصلت متوسطة خبيب بن عدي على المركز الأول في المدارس المتوسطة المشاركة، وابتدائية فَقِيه على المركز الأول للمرحلة الابتدائية.