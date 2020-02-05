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في دوري الأمير محمد بن سلمان: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ضمك بضيفه العدالة

حسم التعادل الإيجابي مواجهة ضمك بضيفه العدالة "هدف لمثله" في مستهلّ الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها، بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده للنقطة الحادية عشرة، فيما رفع العدالة رصيده للنقطة الثانية عشرة.


فرض ضمك صاحب الضيافة أسلوبه الفني منذ دقائق المواجهة الأولى، وقد لاحت عدة فرص لفريق ضمك، لكن ترجمة سليمة في شباك العدالة، وتعد أخطر فرصة لفريق العدالة عند الدقيقة 24 بعد خروج حارس ضمك مصطفى زغبة من المرمى في سوء تقدير، وصلت بعد ذلك للاعبي العدالة، ولكن مهاجم العدالة تأخر في تسديدها باستهتار ساهم في ضياعها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.


بدأ الشوط الثاني وواصل ضمك سيطرته على وسط الملعب، حتى توغل لاعب ضمك "حرزان" بمهارة فنية من الجهة اليسرى وأوصل الكرة لزميله إبراهيم شنيحي، الذي أكملها في الشباك عند الدقيقة 49.

وعند الدقيقة 70 لامست الكرة يد مدافع العدالة عمران آدم، عاد على إثرها حكم المواجهة لتقنية (var) وعاد بقرار وجوب احتساب ركلة جزاء للعدالة، تقدم لها كارلوس أندريا، وتصدى لها مصطفى زغبة، لكن فرحته لم تكتمل بعد عودة الحكم للتقنية مرة أخرى لاحظ من خلالها تقدمه ليعيدها، ويتقدم لها نفس اللاعب أندريا ويسددها في الشباك.

بعد ذلك استمرت المحاولات من كلا الطرفين حتى أعلن حكم المواجهة نهايتها بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

دوري الأمير محمد بن سلمان ضمك العدالة

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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في دوري الأمير محمد بن سلمان: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ضمك بضيفه العدالة
سبق

حسم التعادل الإيجابي مواجهة ضمك بضيفه العدالة "هدف لمثله" في مستهلّ الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها، بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده للنقطة الحادية عشرة، فيما رفع العدالة رصيده للنقطة الثانية عشرة.


فرض ضمك صاحب الضيافة أسلوبه الفني منذ دقائق المواجهة الأولى، وقد لاحت عدة فرص لفريق ضمك، لكن ترجمة سليمة في شباك العدالة، وتعد أخطر فرصة لفريق العدالة عند الدقيقة 24 بعد خروج حارس ضمك مصطفى زغبة من المرمى في سوء تقدير، وصلت بعد ذلك للاعبي العدالة، ولكن مهاجم العدالة تأخر في تسديدها باستهتار ساهم في ضياعها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.


بدأ الشوط الثاني وواصل ضمك سيطرته على وسط الملعب، حتى توغل لاعب ضمك "حرزان" بمهارة فنية من الجهة اليسرى وأوصل الكرة لزميله إبراهيم شنيحي، الذي أكملها في الشباك عند الدقيقة 49.

وعند الدقيقة 70 لامست الكرة يد مدافع العدالة عمران آدم، عاد على إثرها حكم المواجهة لتقنية (var) وعاد بقرار وجوب احتساب ركلة جزاء للعدالة، تقدم لها كارلوس أندريا، وتصدى لها مصطفى زغبة، لكن فرحته لم تكتمل بعد عودة الحكم للتقنية مرة أخرى لاحظ من خلالها تقدمه ليعيدها، ويتقدم لها نفس اللاعب أندريا ويسددها في الشباك.

بعد ذلك استمرت المحاولات من كلا الطرفين حتى أعلن حكم المواجهة نهايتها بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

05 فبراير 2020 - 11 جمادى الآخر 1441
06:17 PM

في دوري الأمير محمد بن سلمان: التعادل الإيجابي يحسم مواجهة ضمك بضيفه العدالة

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
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2,033

حسم التعادل الإيجابي مواجهة ضمك بضيفه العدالة "هدف لمثله" في مستهلّ الجولة السابعة عشرة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز بمدينة أبها، بهذه النتيجة رفع ضمك رصيده للنقطة الحادية عشرة، فيما رفع العدالة رصيده للنقطة الثانية عشرة.


فرض ضمك صاحب الضيافة أسلوبه الفني منذ دقائق المواجهة الأولى، وقد لاحت عدة فرص لفريق ضمك، لكن ترجمة سليمة في شباك العدالة، وتعد أخطر فرصة لفريق العدالة عند الدقيقة 24 بعد خروج حارس ضمك مصطفى زغبة من المرمى في سوء تقدير، وصلت بعد ذلك للاعبي العدالة، ولكن مهاجم العدالة تأخر في تسديدها باستهتار ساهم في ضياعها، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.


بدأ الشوط الثاني وواصل ضمك سيطرته على وسط الملعب، حتى توغل لاعب ضمك "حرزان" بمهارة فنية من الجهة اليسرى وأوصل الكرة لزميله إبراهيم شنيحي، الذي أكملها في الشباك عند الدقيقة 49.

وعند الدقيقة 70 لامست الكرة يد مدافع العدالة عمران آدم، عاد على إثرها حكم المواجهة لتقنية (var) وعاد بقرار وجوب احتساب ركلة جزاء للعدالة، تقدم لها كارلوس أندريا، وتصدى لها مصطفى زغبة، لكن فرحته لم تكتمل بعد عودة الحكم للتقنية مرة أخرى لاحظ من خلالها تقدمه ليعيدها، ويتقدم لها نفس اللاعب أندريا ويسددها في الشباك.

بعد ذلك استمرت المحاولات من كلا الطرفين حتى أعلن حكم المواجهة نهايتها بالتعادل الإيجابي هدف لمثله.

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