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"سادس نجوم القيظ" يحل.. "الزعاق": هذه مدة "الكليبين" وتلك مظاهره

قال: بعد 50 يومًا يتساوى طول الليل مع النهار وتكون أيام السنة الألطف

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور، خالد الزعاق، ‏أن اليوم الجمعة هو أول الكليبين، ومدته 13 يومًا وهي الفاصلة بيننا وبين "سهيل"، وفيه يتسارع أخذ الليل من النهار، وبعد 50 يومًا يتساوى طول الليل مع النهار، وحينذاك تكون الأيام الألطف في السنة.

وقال "الزعاق": "الكليبين هو سادس نجوم القيظ السبعة، ونجوم القيظ سبعة نجوم، وهي الثريا والدبران، والجوزاء الأولى، والجوزاء الثانية، والمرزم، والكليبين".

وأضاف: "تبقى على موسم القيظ وينتهي نجمان، وعدد أيام النجمين 13 يومًا لكل نجم، ومجموعها 26 يومًا، وسمي الكليبين بهذا، نسبةً لكثرة العطش، وأبرز معالم الكليبين هي نضوب المياه السطحية، وهي الآبار القديمة، وفي موسم الكليبين ينزل الماء من شدة حرارة الأرض، وكانت العرب قديمًا في حال دخول موسم الكليبين يترقبون أخبار (سهيل) بشغف".

الدكتور خالد الزعاق الكليبين

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"سادس نجوم القيظ" يحل.. "الزعاق": هذه مدة "الكليبين" وتلك مظاهره
سبق

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور، خالد الزعاق، ‏أن اليوم الجمعة هو أول الكليبين، ومدته 13 يومًا وهي الفاصلة بيننا وبين "سهيل"، وفيه يتسارع أخذ الليل من النهار، وبعد 50 يومًا يتساوى طول الليل مع النهار، وحينذاك تكون الأيام الألطف في السنة.

وقال "الزعاق": "الكليبين هو سادس نجوم القيظ السبعة، ونجوم القيظ سبعة نجوم، وهي الثريا والدبران، والجوزاء الأولى، والجوزاء الثانية، والمرزم، والكليبين".

وأضاف: "تبقى على موسم القيظ وينتهي نجمان، وعدد أيام النجمين 13 يومًا لكل نجم، ومجموعها 26 يومًا، وسمي الكليبين بهذا، نسبةً لكثرة العطش، وأبرز معالم الكليبين هي نضوب المياه السطحية، وهي الآبار القديمة، وفي موسم الكليبين ينزل الماء من شدة حرارة الأرض، وكانت العرب قديمًا في حال دخول موسم الكليبين يترقبون أخبار (سهيل) بشغف".

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
03:09 PM

"سادس نجوم القيظ" يحل.. "الزعاق": هذه مدة "الكليبين" وتلك مظاهره

قال: بعد 50 يومًا يتساوى طول الليل مع النهار وتكون أيام السنة الألطف

A A A
ذياب الشمري - الرياض
4
9,786

أكد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك الدكتور، خالد الزعاق، ‏أن اليوم الجمعة هو أول الكليبين، ومدته 13 يومًا وهي الفاصلة بيننا وبين "سهيل"، وفيه يتسارع أخذ الليل من النهار، وبعد 50 يومًا يتساوى طول الليل مع النهار، وحينذاك تكون الأيام الألطف في السنة.

وقال "الزعاق": "الكليبين هو سادس نجوم القيظ السبعة، ونجوم القيظ سبعة نجوم، وهي الثريا والدبران، والجوزاء الأولى، والجوزاء الثانية، والمرزم، والكليبين".

وأضاف: "تبقى على موسم القيظ وينتهي نجمان، وعدد أيام النجمين 13 يومًا لكل نجم، ومجموعها 26 يومًا، وسمي الكليبين بهذا، نسبةً لكثرة العطش، وأبرز معالم الكليبين هي نضوب المياه السطحية، وهي الآبار القديمة، وفي موسم الكليبين ينزل الماء من شدة حرارة الأرض، وكانت العرب قديمًا في حال دخول موسم الكليبين يترقبون أخبار (سهيل) بشغف".

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