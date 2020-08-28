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قبيل انطلاق العام الدراسي .. شكاوى من رفع أسعار الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بجدة

بعض ضعاف النفوس يستغل عروض المتاجر ويبيع بأسعار عالية

تفاجأ عديد من المواطنين بجدة أثناء شرائهم أجهزة إلكترونية وحاسبات بارتفاع الأسعار إضافة إلى نشوء سوق سوداء من قِبل ضعاف النفوس، قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد والتعليم عن بعد، وسط مطالبتهم بتكثيف الجهات الرقابية جولاتهم على محال الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي.

حيث تلقت "سبق" شكاوى عددٍ من أولياء الأمور ذكر فيها أحدهم أنه بعد وضع التعليم عن بعد أتمنى مراقبة أسعار الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي، مبينًا أنه شاهد عروضًا في المواقع والسنابات عن بيع الأجهزة بأسعار عالية حيث يقوم الكثير منهم بشراء أجهزة بكمية كثيرة من أحد المتاجر التي تقدم العروض، ويقوم بشرائها وبيعها بطريقته بأسعار عالية.

وبيّن أن عديدًا من المحال المعروفة استغلت أيضًا حاجة الناس في ظل هذه الأزمة وقامت برفع الأسعار، وغلب عليهم الجشع والطمع لاستغلال الوضع، داعيًا إلى تكثيف الرقابة في محال الحاسبات ومحال الأجهزة الإلكترونية، ومحاسبة من يقف وراء رفع الأسعار في بعض المحال وردعهم عن هذه التجاوزات.

التعليم عن بعد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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قبيل انطلاق العام الدراسي .. شكاوى من رفع أسعار الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بجدة
سبق

تفاجأ عديد من المواطنين بجدة أثناء شرائهم أجهزة إلكترونية وحاسبات بارتفاع الأسعار إضافة إلى نشوء سوق سوداء من قِبل ضعاف النفوس، قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد والتعليم عن بعد، وسط مطالبتهم بتكثيف الجهات الرقابية جولاتهم على محال الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي.

حيث تلقت "سبق" شكاوى عددٍ من أولياء الأمور ذكر فيها أحدهم أنه بعد وضع التعليم عن بعد أتمنى مراقبة أسعار الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي، مبينًا أنه شاهد عروضًا في المواقع والسنابات عن بيع الأجهزة بأسعار عالية حيث يقوم الكثير منهم بشراء أجهزة بكمية كثيرة من أحد المتاجر التي تقدم العروض، ويقوم بشرائها وبيعها بطريقته بأسعار عالية.

وبيّن أن عديدًا من المحال المعروفة استغلت أيضًا حاجة الناس في ظل هذه الأزمة وقامت برفع الأسعار، وغلب عليهم الجشع والطمع لاستغلال الوضع، داعيًا إلى تكثيف الرقابة في محال الحاسبات ومحال الأجهزة الإلكترونية، ومحاسبة من يقف وراء رفع الأسعار في بعض المحال وردعهم عن هذه التجاوزات.

28 أغسطس 2020 - 9 محرّم 1442
01:53 AM

قبيل انطلاق العام الدراسي .. شكاوى من رفع أسعار الحاسبات والأجهزة الإلكترونية بجدة

بعض ضعاف النفوس يستغل عروض المتاجر ويبيع بأسعار عالية

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سعود الدعجاني - جدة
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1,688

تفاجأ عديد من المواطنين بجدة أثناء شرائهم أجهزة إلكترونية وحاسبات بارتفاع الأسعار إضافة إلى نشوء سوق سوداء من قِبل ضعاف النفوس، قبيل انطلاق العام الدراسي الجديد والتعليم عن بعد، وسط مطالبتهم بتكثيف الجهات الرقابية جولاتهم على محال الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي.

حيث تلقت "سبق" شكاوى عددٍ من أولياء الأمور ذكر فيها أحدهم أنه بعد وضع التعليم عن بعد أتمنى مراقبة أسعار الأجهزة الإلكترونية والحاسب الآلي، مبينًا أنه شاهد عروضًا في المواقع والسنابات عن بيع الأجهزة بأسعار عالية حيث يقوم الكثير منهم بشراء أجهزة بكمية كثيرة من أحد المتاجر التي تقدم العروض، ويقوم بشرائها وبيعها بطريقته بأسعار عالية.

وبيّن أن عديدًا من المحال المعروفة استغلت أيضًا حاجة الناس في ظل هذه الأزمة وقامت برفع الأسعار، وغلب عليهم الجشع والطمع لاستغلال الوضع، داعيًا إلى تكثيف الرقابة في محال الحاسبات ومحال الأجهزة الإلكترونية، ومحاسبة من يقف وراء رفع الأسعار في بعض المحال وردعهم عن هذه التجاوزات.

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