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مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينجح في إنهاء مضاعفات السمنة لعشريني

بعد أن تجاوز وزنه حاجز الـ205.. أصيب بالسكري وارتفاع ضغط الدم

نجح فريق جراحات السمنة والمناظير بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريض عشريني من مضاعفات السمنة المفرطة الحادة، بعد أن تجاوز وزنه حاجز الـ205 كجم. وقد تسببت تلك السمنة بإصابته بعدة مضاعفات كارتفاع ضغط الدم والسكري وصعوبة النوم والتنفس بأريحية، بالإضافة إلى مشاكل في الحركة يصاحبها آلام شديدة أسفلَ الظهر والركبتين.

ذكر ذلك الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى، الذي أضاف أن المريض حاول العلاج عبر الالتزام ببرامج للحمية والرياضة لإنقاص وزنه؛ ولكن لم تتكلل تلك المحاولات بالنجاح، ومع تأخر المريض في تلقي العلاج ازداد وزنه وارتفعت حدة المضاعفات لديه؛ موضحًا أن حالة هذا المريض تُعد الأعلى وزنًا بين حالات السمنة التي تمت معالجتها بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.

وأشار إلى أنه عند وصول المريض لمركز علاج السمنة بالمستشفى، تم تشكيل فريق طبي متخصص من استشاريي جراحة المناظير والسمنة والقلب والصدرية، والتخدير والعلاج الطبيعي والسلوكي وأخصائيي التغذية؛ لتقييم الحالة ووضع الخطة العلاجية التي تستهدف إنقاص الوزن وتجهيز المريض بشكل جيد، قبل البدء في إجراء عملية تكميم المعدة.

وقال الدكتور "الشهراني": إن الفريق الطبي استطاع خلال 45 دقيقة داخل العمليات إنهاء معاناة المريض الصحية، عبر إجراء عملية قص المعدة بشكل طولي لتصغير حجمها بنسبة 80% باستخدام تقنية المنظار؛ وبالتالي يفقد المريض شراهته المفرطة للأكل، ويشعر بالشبع بعد تناول كمية بسيطة جدًّا من الطعام.

وفي الختام قال الدكتور سعد الشهراني: تكللت العملية بالنجاح دون أية مضاعفات، نُقِل بعدها المريض لجناح التنويم، وأبانت مؤشراته الحيوية وجود تحسن كبير في حالته؛ مضيفًا أنه تم وضع برنامج غذائي ورياضي خاص للوصول إلى الوزن المثالي في الوقت المحدد بإذن الله، وغادر المستشفى في اليوم التالي للعملية وهو بصحة ممتازة.

مستشفى الدكتور سليمان الحبيب الخبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينجح في إنهاء مضاعفات السمنة لعشريني
سبق

نجح فريق جراحات السمنة والمناظير بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريض عشريني من مضاعفات السمنة المفرطة الحادة، بعد أن تجاوز وزنه حاجز الـ205 كجم. وقد تسببت تلك السمنة بإصابته بعدة مضاعفات كارتفاع ضغط الدم والسكري وصعوبة النوم والتنفس بأريحية، بالإضافة إلى مشاكل في الحركة يصاحبها آلام شديدة أسفلَ الظهر والركبتين.

ذكر ذلك الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى، الذي أضاف أن المريض حاول العلاج عبر الالتزام ببرامج للحمية والرياضة لإنقاص وزنه؛ ولكن لم تتكلل تلك المحاولات بالنجاح، ومع تأخر المريض في تلقي العلاج ازداد وزنه وارتفعت حدة المضاعفات لديه؛ موضحًا أن حالة هذا المريض تُعد الأعلى وزنًا بين حالات السمنة التي تمت معالجتها بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.

وأشار إلى أنه عند وصول المريض لمركز علاج السمنة بالمستشفى، تم تشكيل فريق طبي متخصص من استشاريي جراحة المناظير والسمنة والقلب والصدرية، والتخدير والعلاج الطبيعي والسلوكي وأخصائيي التغذية؛ لتقييم الحالة ووضع الخطة العلاجية التي تستهدف إنقاص الوزن وتجهيز المريض بشكل جيد، قبل البدء في إجراء عملية تكميم المعدة.

وقال الدكتور "الشهراني": إن الفريق الطبي استطاع خلال 45 دقيقة داخل العمليات إنهاء معاناة المريض الصحية، عبر إجراء عملية قص المعدة بشكل طولي لتصغير حجمها بنسبة 80% باستخدام تقنية المنظار؛ وبالتالي يفقد المريض شراهته المفرطة للأكل، ويشعر بالشبع بعد تناول كمية بسيطة جدًّا من الطعام.

وفي الختام قال الدكتور سعد الشهراني: تكللت العملية بالنجاح دون أية مضاعفات، نُقِل بعدها المريض لجناح التنويم، وأبانت مؤشراته الحيوية وجود تحسن كبير في حالته؛ مضيفًا أنه تم وضع برنامج غذائي ورياضي خاص للوصول إلى الوزن المثالي في الوقت المحدد بإذن الله، وغادر المستشفى في اليوم التالي للعملية وهو بصحة ممتازة.

13 فبراير 2022 - 12 رجب 1443
08:35 AM

مستشفى سليمان الحبيب بالخبر ينجح في إنهاء مضاعفات السمنة لعشريني

بعد أن تجاوز وزنه حاجز الـ205.. أصيب بالسكري وارتفاع ضغط الدم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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نجح فريق جراحات السمنة والمناظير بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، في إنهاء معاناة مريض عشريني من مضاعفات السمنة المفرطة الحادة، بعد أن تجاوز وزنه حاجز الـ205 كجم. وقد تسببت تلك السمنة بإصابته بعدة مضاعفات كارتفاع ضغط الدم والسكري وصعوبة النوم والتنفس بأريحية، بالإضافة إلى مشاكل في الحركة يصاحبها آلام شديدة أسفلَ الظهر والركبتين.

ذكر ذلك الدكتور سعد الشهراني المدير الطبي المساعد بالمستشفى، الذي أضاف أن المريض حاول العلاج عبر الالتزام ببرامج للحمية والرياضة لإنقاص وزنه؛ ولكن لم تتكلل تلك المحاولات بالنجاح، ومع تأخر المريض في تلقي العلاج ازداد وزنه وارتفعت حدة المضاعفات لديه؛ موضحًا أن حالة هذا المريض تُعد الأعلى وزنًا بين حالات السمنة التي تمت معالجتها بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر.

وأشار إلى أنه عند وصول المريض لمركز علاج السمنة بالمستشفى، تم تشكيل فريق طبي متخصص من استشاريي جراحة المناظير والسمنة والقلب والصدرية، والتخدير والعلاج الطبيعي والسلوكي وأخصائيي التغذية؛ لتقييم الحالة ووضع الخطة العلاجية التي تستهدف إنقاص الوزن وتجهيز المريض بشكل جيد، قبل البدء في إجراء عملية تكميم المعدة.

وقال الدكتور "الشهراني": إن الفريق الطبي استطاع خلال 45 دقيقة داخل العمليات إنهاء معاناة المريض الصحية، عبر إجراء عملية قص المعدة بشكل طولي لتصغير حجمها بنسبة 80% باستخدام تقنية المنظار؛ وبالتالي يفقد المريض شراهته المفرطة للأكل، ويشعر بالشبع بعد تناول كمية بسيطة جدًّا من الطعام.

وفي الختام قال الدكتور سعد الشهراني: تكللت العملية بالنجاح دون أية مضاعفات، نُقِل بعدها المريض لجناح التنويم، وأبانت مؤشراته الحيوية وجود تحسن كبير في حالته؛ مضيفًا أنه تم وضع برنامج غذائي ورياضي خاص للوصول إلى الوزن المثالي في الوقت المحدد بإذن الله، وغادر المستشفى في اليوم التالي للعملية وهو بصحة ممتازة.

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