وفاة عميد أسرة "الجميح"

توفي مساء اليوم الشيخ محمد بن عبدالعزيز بن عبدالله الجميح عميد أسرة الجميح، وسيصلى على الفقيد غداً الخميس بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بحي الديرة بمدينة الرياض، وسيوارى جثمانه الـثـرى في مقبرة العود.



و يتقبل العزاء للرجال فقط في مجمع الجميح تقاطع شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز مع الأمير تركي الأول بحي المعذر الشمالي بمدينة الرياض، وعزاء النساء في المسجد.