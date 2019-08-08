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"مطوفي جنوب شرق آسيا" تقف على تجهيزات مخيمات عرفة ومنى

رفقة "الشؤون الدينية الإندونيسية"

وقف رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، محمد أمين آندرقيري، ووزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا لقمان حكيم؛ على تجهيزات مخيمات عرفة ومنى لحجاج إندونيسيا، برفقة مدير خدمة الحج الخارجي بإندونيسيا سريلهام لوبيس.

ودشنت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، هذا العام، مشروع تكييف مخيمات الحجاج، بمشعر عرفات، بحضور عدد من مسؤولي بعثات الحج بالدول المعنية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد أمين بن حسن أندرقيري: إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المؤسسة بدعم وتوجيه ومؤازرة من وزارة الحج والعمرة على توفير أفضل سبل الراحة للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم.

وأضاف أنه سيتم خلال موسم الحج المقبل، بمشيئة الله تعالى، استكمال تغطية المساحات المتبقية بأجهزة التكييف، مبينًا أن جميع مخيمات حجاج جنوب شرق آسيا في مشعر عرفات الواقعة على مساحة تبلغ أكثر من 400 ألف متر مربع، جرى تحويلها إلى خيام مطورة في قرار استراتيجي ووقت قياسي.

وتقدمت مديرة شؤون الحج، ممثلة بالحكومة الإندونيسية، الدكتورة إلهام سري، باسم الحكومة الإندونيسية؛ بخالص الشكر لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في تقديم أفضل الخدمات والرعاية لضيوف الرحمن، مقدرة في ذات الوقت، جهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وجميع العاملين معه لتطوير الخدمات وتحسينها للحجاج.

ولفتت إلى أنه يلاحظ في كل عام المزيد من التحسين والتجويد في الأداء، وتطوير الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات؛ مما يؤكد حرص الجميع في هذه البلاد المباركة على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"مطوفي جنوب شرق آسيا" تقف على تجهيزات مخيمات عرفة ومنى
سبق

وقف رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، محمد أمين آندرقيري، ووزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا لقمان حكيم؛ على تجهيزات مخيمات عرفة ومنى لحجاج إندونيسيا، برفقة مدير خدمة الحج الخارجي بإندونيسيا سريلهام لوبيس.

ودشنت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، هذا العام، مشروع تكييف مخيمات الحجاج، بمشعر عرفات، بحضور عدد من مسؤولي بعثات الحج بالدول المعنية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد أمين بن حسن أندرقيري: إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المؤسسة بدعم وتوجيه ومؤازرة من وزارة الحج والعمرة على توفير أفضل سبل الراحة للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم.

وأضاف أنه سيتم خلال موسم الحج المقبل، بمشيئة الله تعالى، استكمال تغطية المساحات المتبقية بأجهزة التكييف، مبينًا أن جميع مخيمات حجاج جنوب شرق آسيا في مشعر عرفات الواقعة على مساحة تبلغ أكثر من 400 ألف متر مربع، جرى تحويلها إلى خيام مطورة في قرار استراتيجي ووقت قياسي.

وتقدمت مديرة شؤون الحج، ممثلة بالحكومة الإندونيسية، الدكتورة إلهام سري، باسم الحكومة الإندونيسية؛ بخالص الشكر لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في تقديم أفضل الخدمات والرعاية لضيوف الرحمن، مقدرة في ذات الوقت، جهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وجميع العاملين معه لتطوير الخدمات وتحسينها للحجاج.

ولفتت إلى أنه يلاحظ في كل عام المزيد من التحسين والتجويد في الأداء، وتطوير الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات؛ مما يؤكد حرص الجميع في هذه البلاد المباركة على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
07:41 PM

"مطوفي جنوب شرق آسيا" تقف على تجهيزات مخيمات عرفة ومنى

رفقة "الشؤون الدينية الإندونيسية"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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وقف رئيس مجلس إدارة مؤسسة مطوفي حجاج جنوب شرق آسيا، محمد أمين آندرقيري، ووزير الشؤون الدينية بجمهورية إندونيسيا لقمان حكيم؛ على تجهيزات مخيمات عرفة ومنى لحجاج إندونيسيا، برفقة مدير خدمة الحج الخارجي بإندونيسيا سريلهام لوبيس.

ودشنت مؤسسة مطوفي حجاج دول جنوب شرق آسيا، هذا العام، مشروع تكييف مخيمات الحجاج، بمشعر عرفات، بحضور عدد من مسؤولي بعثات الحج بالدول المعنية.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة المطوف محمد أمين بن حسن أندرقيري: إن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص المؤسسة بدعم وتوجيه ومؤازرة من وزارة الحج والعمرة على توفير أفضل سبل الراحة للحجاج الذين تتشرف بخدمتهم.

وأضاف أنه سيتم خلال موسم الحج المقبل، بمشيئة الله تعالى، استكمال تغطية المساحات المتبقية بأجهزة التكييف، مبينًا أن جميع مخيمات حجاج جنوب شرق آسيا في مشعر عرفات الواقعة على مساحة تبلغ أكثر من 400 ألف متر مربع، جرى تحويلها إلى خيام مطورة في قرار استراتيجي ووقت قياسي.

وتقدمت مديرة شؤون الحج، ممثلة بالحكومة الإندونيسية، الدكتورة إلهام سري، باسم الحكومة الإندونيسية؛ بخالص الشكر لحكومة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- على جهودهما في تقديم أفضل الخدمات والرعاية لضيوف الرحمن، مقدرة في ذات الوقت، جهود رئيس مجلس إدارة المؤسسة، وجميع العاملين معه لتطوير الخدمات وتحسينها للحجاج.

ولفتت إلى أنه يلاحظ في كل عام المزيد من التحسين والتجويد في الأداء، وتطوير الخدمات وسرعة إنهاء الإجراءات؛ مما يؤكد حرص الجميع في هذه البلاد المباركة على خدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام.

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