ونقل السيناريو الذي نفَّذه رجال البحث والتحري بشرطة الرياض عمليات القبض على الجناة عندما اتفق أحدهم مع أحد عناصر التزوير على استلام 31 تصريحًا، قيمة التصريح الواحد 3000 ريال، وعلى مكان الاستلام، قبل أن تتم الإطاحة بهم.

"سناب الداخلية" يرصد سيناريو القبض على عصابة تزوير تصاريح التنقُّل وقت المنع عبدالله الراجحي سبق 2020-04-16 رصد سناب وزارة الداخلية لحظة القبض على مجموعة؛ تعمل على تزوير تصاريح التنقل أثناء منع التجوُّل بالرياض. ونقل السيناريو الذي نفَّذه رجال البحث والتحري بشرطة الرياض عمليات القبض على الجناة عندما اتفق أحدهم مع أحد عناصر التزوير على استلام 31 تصريحًا، قيمة التصريح الواحد 3000 ريال، وعلى مكان الاستلام، قبل أن تتم الإطاحة بهم.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 01:39 AM

اخر تعديل 16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441 02:12 AM

"سناب الداخلية" يرصد سيناريو القبض على عصابة تزوير تصاريح التنقُّل وقت المنع أحد رجال البحث اتفق مع مزوِّر على استلام 31 تصريحًا قيمة كل منها 3000 ريال





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رصد سناب وزارة الداخلية لحظة القبض على مجموعة؛ تعمل على تزوير تصاريح التنقل أثناء منع التجوُّل بالرياض.

ونقل السيناريو الذي نفَّذه رجال البحث والتحري بشرطة الرياض عمليات القبض على الجناة عندما اتفق أحدهم مع أحد عناصر التزوير على استلام 31 تصريحًا، قيمة التصريح الواحد 3000 ريال، وعلى مكان الاستلام، قبل أن تتم الإطاحة بهم.