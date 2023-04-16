النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"سناب الداخلية" يرصد سيناريو القبض على عصابة تزوير تصاريح التنقُّل وقت المنع

أحد رجال البحث اتفق مع مزوِّر على استلام 31 تصريحًا قيمة كل منها 3000 ريال

رصد سناب وزارة الداخلية لحظة القبض على مجموعة؛ تعمل على تزوير تصاريح التنقل أثناء منع التجوُّل بالرياض.

ونقل السيناريو الذي نفَّذه رجال البحث والتحري بشرطة الرياض عمليات القبض على الجناة عندما اتفق أحدهم مع أحد عناصر التزوير على استلام 31 تصريحًا، قيمة التصريح الواحد 3000 ريال، وعلى مكان الاستلام، قبل أن تتم الإطاحة بهم.

وزارة الداخلية منع التجول فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"سناب الداخلية" يرصد سيناريو القبض على عصابة تزوير تصاريح التنقُّل وقت المنع
سبق

رصد سناب وزارة الداخلية لحظة القبض على مجموعة؛ تعمل على تزوير تصاريح التنقل أثناء منع التجوُّل بالرياض.

ونقل السيناريو الذي نفَّذه رجال البحث والتحري بشرطة الرياض عمليات القبض على الجناة عندما اتفق أحدهم مع أحد عناصر التزوير على استلام 31 تصريحًا، قيمة التصريح الواحد 3000 ريال، وعلى مكان الاستلام، قبل أن تتم الإطاحة بهم.

16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
01:39 AM
اخر تعديل
16 إبريل 2020 - 23 شعبان 1441
02:12 AM

"سناب الداخلية" يرصد سيناريو القبض على عصابة تزوير تصاريح التنقُّل وقت المنع

أحد رجال البحث اتفق مع مزوِّر على استلام 31 تصريحًا قيمة كل منها 3000 ريال

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
6
3,657

رصد سناب وزارة الداخلية لحظة القبض على مجموعة؛ تعمل على تزوير تصاريح التنقل أثناء منع التجوُّل بالرياض.

ونقل السيناريو الذي نفَّذه رجال البحث والتحري بشرطة الرياض عمليات القبض على الجناة عندما اتفق أحدهم مع أحد عناصر التزوير على استلام 31 تصريحًا، قيمة التصريح الواحد 3000 ريال، وعلى مكان الاستلام، قبل أن تتم الإطاحة بهم.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
5,256
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,571
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
20,128
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,302

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

العالقون بالمدارس الأهلية

العالقون بالمدارس الأهلية

أحمد عجب
فطنة التحالف ووقف الحرب

فطنة التحالف ووقف الحرب

ماجد البريكان
ذات الرداء الأبيض

ذات الرداء الأبيض

علاء الدين براده
سقط مَنْ يسيء للسعودية

سقط مَنْ يسيء للسعودية

جمعان الكرت
رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

رسالة لشركات التأمين خلال أزمة كورونا

حسن آل عمير
وصية "كورونا" الأخيرة

وصية "كورونا" الأخيرة

أحمد عجب
الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

الأزمات تبرز أصالة الطبيب السعودي

علي آل شرمة
90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

90 ألف مؤذن يواجهون كورونا

عبدالرحمن المرشد
الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

الدراما السعودية وتشويه المجتمع..!

عبدالرحمن القحطاني
أبطال الأزمة

أبطال الأزمة

عايد الهرفي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة