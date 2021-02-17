وقد تم خلال الجولة تغريم 23 محلاً مخالفًا، كذلك منع الباعة الجائلين من والوجود داخل السوق الذي قد يثير تجمعًا مخالفًا للاشتراطات الاحترازية.

جاء ذلك من خلال جولة قامت بها أمانة محافظة الطائف، بمشاركة لجنة متابعة التدابير الاحترازية والاشتراطات الوقائية بسوق المسترجعات.

منعت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "الإدارة العامة للأسواق" البيع بساحة حراج المسترجعات احترازيًّا؛ وذلك بسبب عدم التقيد بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

أمانة الطائف تمنع البيع بساحة سوق المسترجعات احترازيًّا فهد العتيبي سبق 2021-02-17 منعت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "الإدارة العامة للأسواق" البيع بساحة حراج المسترجعات احترازيًّا؛ وذلك بسبب عدم التقيد بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار فيروس كورونا. جاء ذلك من خلال جولة قامت بها أمانة محافظة الطائف، بمشاركة لجنة متابعة التدابير الاحترازية والاشتراطات الوقائية بسوق المسترجعات. وقد تم خلال الجولة تغريم 23 محلاً مخالفًا، كذلك منع الباعة الجائلين من والوجود داخل السوق الذي قد يثير تجمعًا مخالفًا للاشتراطات الاحترازية.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442 11:10 PM

أمانة الطائف تمنع البيع بساحة سوق المسترجعات احترازيًّا بسبب عدم التقيُّد بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار كورونا





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منعت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "الإدارة العامة للأسواق" البيع بساحة حراج المسترجعات احترازيًّا؛ وذلك بسبب عدم التقيد بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك من خلال جولة قامت بها أمانة محافظة الطائف، بمشاركة لجنة متابعة التدابير الاحترازية والاشتراطات الوقائية بسوق المسترجعات.

وقد تم خلال الجولة تغريم 23 محلاً مخالفًا، كذلك منع الباعة الجائلين من والوجود داخل السوق الذي قد يثير تجمعًا مخالفًا للاشتراطات الاحترازية.