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أمانة الطائف تمنع البيع بساحة سوق المسترجعات احترازيًّا

بسبب عدم التقيُّد بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار كورونا

منعت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "الإدارة العامة للأسواق" البيع بساحة حراج المسترجعات احترازيًّا؛ وذلك بسبب عدم التقيد بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك من خلال جولة قامت بها أمانة محافظة الطائف، بمشاركة لجنة متابعة التدابير الاحترازية والاشتراطات الوقائية بسوق المسترجعات.

وقد تم خلال الجولة تغريم 23 محلاً مخالفًا، كذلك منع الباعة الجائلين من والوجود داخل السوق الذي قد يثير تجمعًا مخالفًا للاشتراطات الاحترازية.

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أمانة الطائف تمنع البيع بساحة سوق المسترجعات احترازيًّا
سبق

منعت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "الإدارة العامة للأسواق" البيع بساحة حراج المسترجعات احترازيًّا؛ وذلك بسبب عدم التقيد بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك من خلال جولة قامت بها أمانة محافظة الطائف، بمشاركة لجنة متابعة التدابير الاحترازية والاشتراطات الوقائية بسوق المسترجعات.

وقد تم خلال الجولة تغريم 23 محلاً مخالفًا، كذلك منع الباعة الجائلين من والوجود داخل السوق الذي قد يثير تجمعًا مخالفًا للاشتراطات الاحترازية.

17 فبراير 2021 - 5 رجب 1442
11:10 PM

أمانة الطائف تمنع البيع بساحة سوق المسترجعات احترازيًّا

بسبب عدم التقيُّد بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار كورونا

A A A
فهد العتيبي - الطائف
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1,249

منعت أمانة محافظة الطائف ممثلة في "الإدارة العامة للأسواق" البيع بساحة حراج المسترجعات احترازيًّا؛ وذلك بسبب عدم التقيد بالإجراءات المتَّخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك من خلال جولة قامت بها أمانة محافظة الطائف، بمشاركة لجنة متابعة التدابير الاحترازية والاشتراطات الوقائية بسوق المسترجعات.

وقد تم خلال الجولة تغريم 23 محلاً مخالفًا، كذلك منع الباعة الجائلين من والوجود داخل السوق الذي قد يثير تجمعًا مخالفًا للاشتراطات الاحترازية.

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