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"العارضة الخوبة" يواصل حصد دماء الأبرياء و"النقل" تتبرأ وتؤكد: الطريق ممتاز

أحدثها مصرع طالبين أمس .. وغزواني لـ"سبق": لا مشروع ازدواج حاليًا

على مرأى ومسمع من إدارة النقل يواصل طريق "العارضة الخوبة" ذات المسار الواحد والذي يمتد لمسافات طويلة ويخدم العديد من القرى حصد أرواح ودماء الأبرياء وكان أحدث ضحاياه مصرع طالبين الثلاثاء في حادث تصادم دموي بين مركبتين إلا أن إدارة النقل بجازان تنصلت من المسؤولية موضحة في تصريح لـ"سبق" أن الحادث وقع بسبب السرعة والتجاوز الخاطئ.

وقال مدير عام فرع وزارة النقل بجازان المهندس قاسم الغزواني لـ"سبق"، إن الحادث وقع في موقع يمنع فيه التجاوز، لافتًا إلى أنه سيتم مخاطبة إدارة المرور للحصول على تقرير للحادث ومسبباته بشكل أوضح، مبينًا أنه لا يوجد أي اعتماد مالي حاليًا لعمل ازدواج للطريق، موضحًا أن الطرق الفردية موجودة في كل دول العالم.

وتابع: تم تكليف مستشار السلامة للوقوف على الطريق، مشيرًا إلى أن الطريق جديد وممتاز ويوجد به لوحات إرشادية. وأهاب "غزواني" بقائدي المركبات على جميع الطرق سواء فردية أو مزدوجة بتوخي الحذر والتقليل من السرعات وعدم الانشغال بالجوال تفاديًا لوقوع حوادث مميتة.

وأشار مواطنون بأصابع الاتهام في تكرار الحوادث على امتداد الطريق إلى وزارة النقل، مطالبين بوضع حلول جذرية عاجلة يأتي في مقدمتها عمل مشروع ازدواج.

وكان الطريق قد شهد الثلاثاء حادثًا دمويًا راح ضحيته طالبان فيما إصابة 11 آخرين من طلاب مدارس التوأمة القادمين من جبل سحار بمحافظة العارضة، وذلك عبر مركبة نقل خصوصي، بعد أن اصطدمت بأخرى ما أدى إلى احتراق إحداها كانت تقل الطلاب.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"العارضة الخوبة" يواصل حصد دماء الأبرياء و"النقل" تتبرأ وتؤكد: الطريق ممتاز
سبق

على مرأى ومسمع من إدارة النقل يواصل طريق "العارضة الخوبة" ذات المسار الواحد والذي يمتد لمسافات طويلة ويخدم العديد من القرى حصد أرواح ودماء الأبرياء وكان أحدث ضحاياه مصرع طالبين الثلاثاء في حادث تصادم دموي بين مركبتين إلا أن إدارة النقل بجازان تنصلت من المسؤولية موضحة في تصريح لـ"سبق" أن الحادث وقع بسبب السرعة والتجاوز الخاطئ.

وقال مدير عام فرع وزارة النقل بجازان المهندس قاسم الغزواني لـ"سبق"، إن الحادث وقع في موقع يمنع فيه التجاوز، لافتًا إلى أنه سيتم مخاطبة إدارة المرور للحصول على تقرير للحادث ومسبباته بشكل أوضح، مبينًا أنه لا يوجد أي اعتماد مالي حاليًا لعمل ازدواج للطريق، موضحًا أن الطرق الفردية موجودة في كل دول العالم.

وتابع: تم تكليف مستشار السلامة للوقوف على الطريق، مشيرًا إلى أن الطريق جديد وممتاز ويوجد به لوحات إرشادية. وأهاب "غزواني" بقائدي المركبات على جميع الطرق سواء فردية أو مزدوجة بتوخي الحذر والتقليل من السرعات وعدم الانشغال بالجوال تفاديًا لوقوع حوادث مميتة.

وأشار مواطنون بأصابع الاتهام في تكرار الحوادث على امتداد الطريق إلى وزارة النقل، مطالبين بوضع حلول جذرية عاجلة يأتي في مقدمتها عمل مشروع ازدواج.

وكان الطريق قد شهد الثلاثاء حادثًا دمويًا راح ضحيته طالبان فيما إصابة 11 آخرين من طلاب مدارس التوأمة القادمين من جبل سحار بمحافظة العارضة، وذلك عبر مركبة نقل خصوصي، بعد أن اصطدمت بأخرى ما أدى إلى احتراق إحداها كانت تقل الطلاب.

13 نوفمبر 2018 - 5 ربيع الأول 1440
11:28 PM

"العارضة الخوبة" يواصل حصد دماء الأبرياء و"النقل" تتبرأ وتؤكد: الطريق ممتاز

أحدثها مصرع طالبين أمس .. وغزواني لـ"سبق": لا مشروع ازدواج حاليًا

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قاسم الخبراني - جازان
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على مرأى ومسمع من إدارة النقل يواصل طريق "العارضة الخوبة" ذات المسار الواحد والذي يمتد لمسافات طويلة ويخدم العديد من القرى حصد أرواح ودماء الأبرياء وكان أحدث ضحاياه مصرع طالبين الثلاثاء في حادث تصادم دموي بين مركبتين إلا أن إدارة النقل بجازان تنصلت من المسؤولية موضحة في تصريح لـ"سبق" أن الحادث وقع بسبب السرعة والتجاوز الخاطئ.

وقال مدير عام فرع وزارة النقل بجازان المهندس قاسم الغزواني لـ"سبق"، إن الحادث وقع في موقع يمنع فيه التجاوز، لافتًا إلى أنه سيتم مخاطبة إدارة المرور للحصول على تقرير للحادث ومسبباته بشكل أوضح، مبينًا أنه لا يوجد أي اعتماد مالي حاليًا لعمل ازدواج للطريق، موضحًا أن الطرق الفردية موجودة في كل دول العالم.

وتابع: تم تكليف مستشار السلامة للوقوف على الطريق، مشيرًا إلى أن الطريق جديد وممتاز ويوجد به لوحات إرشادية. وأهاب "غزواني" بقائدي المركبات على جميع الطرق سواء فردية أو مزدوجة بتوخي الحذر والتقليل من السرعات وعدم الانشغال بالجوال تفاديًا لوقوع حوادث مميتة.

وأشار مواطنون بأصابع الاتهام في تكرار الحوادث على امتداد الطريق إلى وزارة النقل، مطالبين بوضع حلول جذرية عاجلة يأتي في مقدمتها عمل مشروع ازدواج.

وكان الطريق قد شهد الثلاثاء حادثًا دمويًا راح ضحيته طالبان فيما إصابة 11 آخرين من طلاب مدارس التوأمة القادمين من جبل سحار بمحافظة العارضة، وذلك عبر مركبة نقل خصوصي، بعد أن اصطدمت بأخرى ما أدى إلى احتراق إحداها كانت تقل الطلاب.

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