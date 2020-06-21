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المغرب يرفع قيود "كورونا" عن السفر الداخلي وقطاع الخدمات

استثناء طنجة والعرائش والقنيطرة

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها ستزيد من تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع الخدمات والسفر الداخلي اعتبارًا من 24 يونيو (حزيران) الجاري.

وأوضحت الحكومة في بيان أوردته "رويترز"، أن التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية في البلاد تشمل السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان مع عدم تجاوز نسبة 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، باستثناء مناطق طنجة والعرائش والقنيطرة، حيث ما زالت أعداد الإصابات مرتفعة.

وأضافت أن المغرب سيستأنف السفر بين المدن بما في ذلك رحلات الطيران والسكك الحديدية وستظل رحلات الطيران الدولية معلقة.

وتركز أغلب حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المغرب في الفترة الأخيرة في القطاع الصناعي أو بين أفراد الأسر الممتدة.

فيروس كورونا الجديد

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المغرب يرفع قيود "كورونا" عن السفر الداخلي وقطاع الخدمات
سبق

أعلنت الحكومة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها ستزيد من تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع الخدمات والسفر الداخلي اعتبارًا من 24 يونيو (حزيران) الجاري.

وأوضحت الحكومة في بيان أوردته "رويترز"، أن التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية في البلاد تشمل السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان مع عدم تجاوز نسبة 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، باستثناء مناطق طنجة والعرائش والقنيطرة، حيث ما زالت أعداد الإصابات مرتفعة.

وأضافت أن المغرب سيستأنف السفر بين المدن بما في ذلك رحلات الطيران والسكك الحديدية وستظل رحلات الطيران الدولية معلقة.

وتركز أغلب حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المغرب في الفترة الأخيرة في القطاع الصناعي أو بين أفراد الأسر الممتدة.

21 يونيو 2020 - 29 شوّال 1441
05:37 PM

المغرب يرفع قيود "كورونا" عن السفر الداخلي وقطاع الخدمات

استثناء طنجة والعرائش والقنيطرة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت الحكومة المغربية، اليوم (الأحد)، أنها ستزيد من تخفيف إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع الخدمات والسفر الداخلي اعتبارًا من 24 يونيو (حزيران) الجاري.

وأوضحت الحكومة في بيان أوردته "رويترز"، أن التدابير المقررة لإنعاش الأنشطة الاقتصادية في البلاد تشمل السماح للمقاهي والمطاعم بتقديم خدماتها بعين المكان مع عدم تجاوز نسبة 50 بالمئة من طاقتها الاستيعابية، باستثناء مناطق طنجة والعرائش والقنيطرة، حيث ما زالت أعداد الإصابات مرتفعة.

وأضافت أن المغرب سيستأنف السفر بين المدن بما في ذلك رحلات الطيران والسكك الحديدية وستظل رحلات الطيران الدولية معلقة.

وتركز أغلب حالات الإصابة بفيروس كورونا المسجلة في المغرب في الفترة الأخيرة في القطاع الصناعي أو بين أفراد الأسر الممتدة.

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