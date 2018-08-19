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"بولونيا" الإيطالي يتقدم على "الهلال" في مفاوضات "كويلار"

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مفاوضات بولونيا مع نظيرتها في فلامنغو ما زالت متقدمة على مفاوضات الهلال مع اللاعب الكولومبي غوستافو كويلار، على الرغم من أن الأخير رفع عرضه لـ 8.5 ملايين يورو.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن رغبة اللاعب في الانتقال لأوروبا رافضًا الانتقال للزعيم السعودي.

وبحسب عديد من الصحف فإن بولونيا عرض استعارة اللاعب مدة موسم مع أفضلية الشراء إلا أن النادي البرازيلي يرغب في أن يكون المقابل نحو 10 ملايين يورو.

وأعلنت الصحف أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها لصالح النادي الإيطالي مساء اليوم الاثنين حال لم يحدث أي جديد في مفاوضات الهلال مع الإدارة البرازيلية إذ من الممكن أن يرفع الهلال عرضه المادي لأكثر من 8.5 ملايين يورو.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"بولونيا" الإيطالي يتقدم على "الهلال" في مفاوضات "كويلار"
سبق

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مفاوضات بولونيا مع نظيرتها في فلامنغو ما زالت متقدمة على مفاوضات الهلال مع اللاعب الكولومبي غوستافو كويلار، على الرغم من أن الأخير رفع عرضه لـ 8.5 ملايين يورو.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن رغبة اللاعب في الانتقال لأوروبا رافضًا الانتقال للزعيم السعودي.

وبحسب عديد من الصحف فإن بولونيا عرض استعارة اللاعب مدة موسم مع أفضلية الشراء إلا أن النادي البرازيلي يرغب في أن يكون المقابل نحو 10 ملايين يورو.

وأعلنت الصحف أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها لصالح النادي الإيطالي مساء اليوم الاثنين حال لم يحدث أي جديد في مفاوضات الهلال مع الإدارة البرازيلية إذ من الممكن أن يرفع الهلال عرضه المادي لأكثر من 8.5 ملايين يورو.

19 أغسطس 2019 - 18 ذو الحجة 1440
01:00 AM

"بولونيا" الإيطالي يتقدم على "الهلال" في مفاوضات "كويلار"

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محمد السيّد - الرياض
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كشفت تقارير صحفية إيطالية أن مفاوضات بولونيا مع نظيرتها في فلامنغو ما زالت متقدمة على مفاوضات الهلال مع اللاعب الكولومبي غوستافو كويلار، على الرغم من أن الأخير رفع عرضه لـ 8.5 ملايين يورو.

وكانت تقارير سابقة قد تحدثت عن رغبة اللاعب في الانتقال لأوروبا رافضًا الانتقال للزعيم السعودي.

وبحسب عديد من الصحف فإن بولونيا عرض استعارة اللاعب مدة موسم مع أفضلية الشراء إلا أن النادي البرازيلي يرغب في أن يكون المقابل نحو 10 ملايين يورو.

وأعلنت الصحف أن الصفقة قد يتم الإعلان عنها لصالح النادي الإيطالي مساء اليوم الاثنين حال لم يحدث أي جديد في مفاوضات الهلال مع الإدارة البرازيلية إذ من الممكن أن يرفع الهلال عرضه المادي لأكثر من 8.5 ملايين يورو.

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