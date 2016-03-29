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"الصحة": تسجيل 541 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 357 خلال الـ24 ساعة الماضية

استعداداً لرمضان.. 233 جولة رقابية على مراكز ومنافذ التسوّق بنجران

نفّذها فرع "التجارة" بالمنطقة داعياً إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، 233 جولة ميدانية رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوّق والتموين، شملت مدينة نجران ومحافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمتسوّقين، وذلك تزامناً مع استعدادهم لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك والأعياد خلال الفترة المقبلة.

وتواصل الفرق الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة، للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع "البروتوكولات" الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.

ودعت "تجارة نجران" الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

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استعداداً لرمضان.. 233 جولة رقابية على مراكز ومنافذ التسوّق بنجران
سبق

نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، 233 جولة ميدانية رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوّق والتموين، شملت مدينة نجران ومحافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمتسوّقين، وذلك تزامناً مع استعدادهم لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك والأعياد خلال الفترة المقبلة.

وتواصل الفرق الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة، للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع "البروتوكولات" الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.

ودعت "تجارة نجران" الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

29 مارس 2021 - 16 شعبان 1442
10:12 AM

استعداداً لرمضان.. 233 جولة رقابية على مراكز ومنافذ التسوّق بنجران

نفّذها فرع "التجارة" بالمنطقة داعياً إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت الفرق الرقابية بفرع وزارة التجارة بمنطقة نجران، أمس، 233 جولة ميدانية رقابية على المراكز التجارية ومنافذ التسوّق والتموين، شملت مدينة نجران ومحافظات المنطقة، لمتابعة التزامها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، ومراعاة الطاقة الاستيعابية للمتسوّقين، وذلك تزامناً مع استعدادهم لشراء مستلزمات شهر رمضان المبارك والأعياد خلال الفترة المقبلة.

وتواصل الفرق الميدانية بفرع الوزارة أعمالها على مدار الساعة، للتأكد من تطبيق المحال والمراكز الخدمية والمنشآت التجارية ومنافذ البيع "البروتوكولات" الوقائية ومنع إدخال غير الملتزمين بالكمامة الطبية والالتزام بمسافات التباعد الجسدي، وتفعيل تطبيق "توكلنا" على هواتف جميع العاملين ومرتادي الأسواق والمجمعات التجارية، إضافة إلى تأمين المعقمات، وقياس درجة الحرارة للموظفين والعملاء.

ودعت "تجارة نجران" الجميع إلى الإبلاغ عن المخالفات والتجاوزات التجارية أو أي ممارسات مخالفة عبر مركز بلاغات وشكاوى المستهلكين على الرقم (1900)، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري".

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