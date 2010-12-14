بوكا جونيورز الأرجنتيني يتوج بكأس مارادونا .. على حساب برشلونة

ضمن فعاليات موسم الرياض ".. تخيل أكثر"

توج فريق بوكاجونيورز الأرجنتيني بلقب "كأس مارادونا" بعد تغلبه على برشلونة الإسباني بركلات الجزاء الترجيحية (4-2) بعد أن انتهى الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي (1-1) في المباراة الاستثنائية والتاريخية التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "مرسول بارك" في العاصمة الرياض تخليداً لذكرى الأسطورة الأرجنتيني الراحل دييغو مارادونا إحدى الفعاليات المصاحبة لموسم الرياض 2021.

افتتح فيران جوتجلا التسجيل أولاً لبرشلونة بتصويبه قوية من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 51 من زمن المباراة وأدرك النجم الشاب إكسيكويل زيبالوس التعادل لفريق بوكاجونيورز عند الدقيقة 77 .

وسبق انطلاق المباراة عرض فيلم وثائقي قصير يحكي قصة مارادونا وأبرز محطاته التاريخية في كرة القدم ومدى تعلق الجماهير الكروية بفنونه ومهاراته التي تحتل مكانة كبيرة في قلوب الرياضيين وذكرياتهم.

وفي فترة الاستراحة بين الشوطين تم رسم لوحة فنية عملاقة داخل الملعب رافقها وصلات غنائية تفاعل معها الجمهور ونقلت مباشرة على شاشة مرسول بارك عبر طائرة درون تابعت تفاصيل الرسم وتناغمت الجماهير مع المقطوعات الفنية والغنائية.