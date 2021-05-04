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حريق مستشفى ابن الخطيب يطيح بوزير الصحة العراقي

"الكاظمي" قبل استقالته بعد إقرار توصيات لجنة التحقيق

قدم وزير الصحة حسن التميمي، استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماع المجلس، اليوم (الثلاثاء)، الذي أقر توصيات لجنة التحقيق بشأن حادث اندلاع حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد الأسبوع الماضي.

وأتت استقالة التميمي بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب التي راح ضحيتها 82 مدنياً، وفقاً لـ"الشرق".

وتضمن تقرير اللجنة، فرض عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية.

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حريق مستشفى ابن الخطيب يطيح بوزير الصحة العراقي
سبق

قدم وزير الصحة حسن التميمي، استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماع المجلس، اليوم (الثلاثاء)، الذي أقر توصيات لجنة التحقيق بشأن حادث اندلاع حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد الأسبوع الماضي.

وأتت استقالة التميمي بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب التي راح ضحيتها 82 مدنياً، وفقاً لـ"الشرق".

وتضمن تقرير اللجنة، فرض عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية.

04 مايو 2021 - 22 رمضان 1442
05:27 PM

حريق مستشفى ابن الخطيب يطيح بوزير الصحة العراقي

"الكاظمي" قبل استقالته بعد إقرار توصيات لجنة التحقيق

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قدم وزير الصحة حسن التميمي، استقالته إلى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في اجتماع المجلس، اليوم (الثلاثاء)، الذي أقر توصيات لجنة التحقيق بشأن حادث اندلاع حريق مستشفى ابن الخطيب في بغداد الأسبوع الماضي.

وأتت استقالة التميمي بعد صدور التقرير الخاص بلجنة التحقيق المشكلة على خلفية حادثة مستشفى ابن الخطيب التي راح ضحيتها 82 مدنياً، وفقاً لـ"الشرق".

وتضمن تقرير اللجنة، فرض عقوبات انضباطية بحق مدير مستشفى ابن الخطيب ومعاونه الإداري ومسؤول الدفاع المدني وإعفائهم من مناصبهم وتنزيل مدير المستشفى درجة وظيفية.

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