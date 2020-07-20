افتتاح المرحلة الثانية لممشى شارع الأمير تركي بالخبر

يحوي مواقف للسيارات تتسع لأكثر من 100 مركبة

افتتحت أمانة المنطقة الشرقية المرحلة الثانية لمشروع ممشى شارع الأمير تركي بحي اليرموك بمحافظة الخبر، الذي نفذته بلدية محافظة الخبر.

جاء ذلك في إطار جهودها لتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر، وتهدف لتوفير أرقى مستويات الحياة والبيئة والمرافق الترفيهية التي تحقق تطلعات المجتمع وتلبي احتياجاتهم.

ويبلغ طول المرحلة الثانية من الممشى 250 مترًا, وعرض 8 أمتار, ومساحة مطاط إجمالية 750 مترًا, ومسار لذوي الإعاقة البصرية, ومشايات إنتر لوك, و60 حوضًا مخصصة لزراعة الأشجار على امتداد الممشى, إضافة إلى كراسي للجلوس وإنارة تجميلية, ومواقف للسيارات تتسع لأكثر من 100 سيارة، وذلك امتدادًا للمرحلة الأولى التي يبلغ طول الممشى فيها 430 مترًا وبعرض 12 مترًا.

وتحرص الأمانة على إنشاء المماشي في عدد من المواقع في محافظة الخبر لمواكبة التطور الحضاري والعمراني وتوفر الخدمات التي تشهدها المحافظة، ضمن إستراتيجية تطوير المرافق الترفيهية للمواطنين والمقيمين ولضمان مستوى الحياة الأفضل والبيئة المستدامة، وتوسيع فرص ممارسة رياضات المشي والجري التي تسهم في رفع مستوى اللياقة البدنية.

يذكر أن محافظة الخبر تضم حاليًا 15 ممشى في عدد من الأحياء السكنية والكورنيش والواجهة البحرية والمواقع الحيوية، إضافة إلى المماشي المنتشرة في الحدائق العامة والمنتزهات.