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وزير الخارجية يبحث مع نظيره ببنجلاديش القضايا الإقليمية والدولية

استعرضا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون عبر اتصال هاتفي

تلقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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وزير الخارجية يبحث مع نظيره ببنجلاديش القضايا الإقليمية والدولية
سبق

تلقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

02 أغسطس 2020 - 12 ذو الحجة 1441
06:36 PM

وزير الخارجية يبحث مع نظيره ببنجلاديش القضايا الإقليمية والدولية

استعرضا العلاقات الثنائية وأوجه التعاون عبر اتصال هاتفي

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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تلقى وزير الخارجية فيصل بن فرحان بن عبدالله اتصالاً هاتفياً اليوم من معالي وزير خارجية جمهورية بنجلاديش الدكتور إيه كي عبدالمؤمن.

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما بحث الوزيران عدداً من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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