المركز السعودي للطيران يبرم 3 اتفاقيات لتأهيل أبناء الوطن

في التدريب والتصنيع والتوريد.. على هامش معرض دبي

وقع المركز السعودي الوطني للطيران على هامش فعاليات معرض دبي للطيران، الذي انطلقت فعالياته مطلع الأسبوع الحالي، ثلاث اتفاقيات لتدريب وتأهيل أبناء الوطن من الشباب والشابات ويصبحون طيارين مدنيين محترفين ويقومون كذلك بدعم صناعة الطيران المزدهرة في المنطقة، وبما يحقق رؤية قيادتنا الحكيمة أيدها الله 2030.



وأوضح رئيس مجلس إدارة المركز الكابتن عثمان المطيري أنه انطلاقًا من توجيهات الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية يحفظه الله بأهمية تأهيل الشباب والشابات الملتحقين بالأكاديمية وتزويدهم بالمهارات اللازمة للعمل في هذا القطاع الهام والحيوي، فقد تم إبرام ثلاث اتفاقيات مع شركات عملاقة في مجال صناعة الطيران وهي توقيع اتفاقية لإنشاء أكاديمية "لفتهانزا" لتدريب فنيي صيانة الطائرات في مطار الملك فهد بالدمام، كما تم توقيع اتفاقية مع شركة "سي آي" لتصنيع وتوريد ٤ مشبهات طيران إيرباص ٣٢٠ كامل الحركة لمركزها المعتمد أكسفورد السعودية في المركز السعودي الوطني بمطار الدمام، وكذلك اتفاقية أخرى مع شركة "بوينج" لإنشاء مدرسة تدريب مرحلي الطيران لسد حاجة شركات الطيران في المنطقة والمطارات بهذا التخصص الحساس مع أكسفورد السعودية ضمن المركز السعودي الوطني بمطار الدمام.



ولفت المطيري إلى أن الأكاديمية التي تعد الأولى في المملكة وفي الشرق الأوسط ويلتحق بها حاليًا نحو 700 طالب من بينهم 50 طالبة.